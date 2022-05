F1 | Ferrari: la notte porta consiglio, Red Bull e Mercedes temibili

Carica lettore audio

È stato il venerdì più intenso di questa prima parte di mondiale 2022. La necessità di provare in pista la montagna di aggiornamenti portati a Montmelò, ha portato i team a coprire quasi la distanza di un Gran Premio tra FP1 e FP2.

Le due ore a disposizione sono state sfruttate fino all’ultimo minuto, tra long-run e simulazioni di qualifica ed è emerso uno scenario con conferme (Red Bull), sorprese (Mercedes) ed una Ferrari che non ha ancora del tutto chiaro il quadro complessivo.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La F1-75 ‘rivisitata’ si è confermata molto veloce nella simulazione di qualifica, come conferma il miglior tempo ottenuto da Charles Leclerc sia in FP1 che in FP2, ma i long-run hanno evidenziato un degrado di gomma significativo, con entrambi i piloti e con entrambe le mescole utilizzate, medie (più accentuato) e soft.

Non c’è allarme nel box della Scuderia, i dati da analizzare sono molti, e considerando le novità tecniche portate in pista sarà verificato nella serata di oggi se qualcosa ha impattato sulla gestione degli pneumatici.

Una soluzione però dovrà essere trovata, perché il passo gara confermato da Max Verstappen è stato di gran lunga più veloce. La Red Bull, arrivata a Barcellona senza novità apparenti ma con una RB18 reduce da una ‘dieta’ che l’ha portata molto vicina al peso limite, ha beneficiato del muoversi con una vettura senza incognite da verificare, ma in vista di domenica Verstappen fa paura.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Max ha percorso 15 giri con gomme medie con un passo di 1’26”037, lo stesso dato calcolato sul long-run di Leclerc è di 1’26”613 (su 13 giri) e di 1’26”224 per Hamilton, sulla distanza di 11 tornate. Le condizioni ambientali, con 32 gradi di temperatura e 44 di asfalto, mettono a dura prova gli pneumatici, sempre al limite del surriscaldamento, e in vista di domenica le condizioni potrebbero essere anche più impegnative, con le previsioni che annunciano altri 2 gradi in più.

Un dato incoraggiante, quello ottenuto dalla Mercedes, ed infatti a fine giornata i sorrisi più sgargianti sono stati quelli di Hamilton e Russell, che dopo più di due mesi dalla prima gara della stagione, hanno avuto a disposizione una W13 in grado di percorrere i rettilinei senza vedere due volanti.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Le novità tecniche portate a Barcellona sembrano aver fatto centro, e al netto dei saltellamenti (non eliminati del tutto, ma drasticamente diminuiti) i due piloti della Mercedes sono riusciti a vedere la luce in fondo al tunnel.

“Non siamo a livello di Ferrari e Red Bull – ha commentato con prudenza Andrew Shovlin – ma abbiamo fatto progressi nella riduzione dei saltellamenti e speriamo di essere usciti dal gruppo di centro classifica. Adesso proseguiamo con i long-run, ma… sul simulatore di Brackley”.

Non sarà solo la Mercedes a continuare il lavoro in sede. Per la prima volta in questa stagione ci sono molto interrogativi in vista della gara di domenica, al punto da far passare quasi in secondo piano le qualifiche in programma domani.

“Mi aspetto una gara con una gestione gomma come mai abbiamo fatto in passato - ha commentato Hamilton – ma non è una sorpresa, sapevamo che sarebbe stato così quest'anno”.

La qualifica però terrà banco, almeno domani pomeriggio, e proprio in vista di una gara che si preannuncia difficile sarà un bonus poter scattare in prima fila, obiettivo che vede a pari opportunità Ferrari e Red Bull.

Leclerc ha confermato di avere un buon feeling con la soft, mentre Verstappen ha pasticciato un po' nella simulazione di qualifica lasciando qualche decimo per strada, complice anche il traffico. Si preannuncia un weekend ad altissima tensione, non solo a causa delle alte temperature previste. In ballo sembra esserci più dei punti che saranno assegnati domenica al termine della gara.