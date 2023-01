F1 | Ferrari: la 675 nascerà sotto il limite del peso

Carica lettore audio

C’è rimasto un clima di festa all’interno del Reparto Corse della Ferrari e molti sono gli addetti ancora in vacanza, anche se il lavoro nella GeS non è mai stato interrotto. La presentazione della 675 (sigla di progetto della monoposto 2023) è fissata per il 14 febbraio, per cui c’è ancora tempo, ma man mano che arrivano pronte nuove parti prosegue il pre-assemblaggio della vettura nel quale i meccanici hanno la possibilità di verificare anche l’efficacia degli strumenti di montaggio.

Finora si è parlato della Ferrari per l’affinamento dell’aerodinamica intorno al concetto delle pance scavate, ma i tecnici del Cavallino hanno lavorato a fondo con un obiettivo molto preciso: arrivare con la 675 sotto il limite del peso minimo che la FIA ha abbassato quest’anno di due chili, scendendo a 796 kg.

Se la Red Bull RB18 e la Mercedes avevano iniziato la stagione 2022 con vetture molto al di sopra del peso concesso (fra i 13 e 18 kg), la Ferrari con la F1-75 ha pagato un delta inferiore che ha permesso alla Rossa di avere un piccolo vantaggio all’inizio della stagione che ha lanciato le monoposto a effetto suolo.

Il fondo della Ferrari F1-75 provato ad Abu Dhabi da Shwartzman in vista del 2023 Photo by: Giorgio Piola

Nel 2023 ci sarà un tentativo di riallineare i valori e la squadra campione del mondo ha già fatto sapere di disporre di un telaio più leggero di oltre 3 kg rispetto a quello che ha concluso la stagione e, molto probabilmente, sarà quello già omologato in estate con le prove di crash e che poi non è stato necessario far debuttare nell’ultimo blocco di gare, visto che il secondo mondiale di Max Verstappen non era affatto in discussione.

La Ferrari ha rivisto ogni particolare nel tentativo di guadagnare qualche grammo da ogni particolare della vettura e non dovrebbe sorprendere se la monoposto curata da Enrico Cardile dovesse scendere al di sotto dei 796 kg per permettere di alloggiare della zavorra utile a trovare il miglior bilanciamento a vantaggio di una maggiore gentilezza nello sfruttamento delle gomme.

“La conferma l’avremo solo a macchina montata – ha spiegato un esponente del Cavallino – nei target di progetto c’è l’idea di costruire una monoposto leggera, ma poi le risposte si troveranno solo quando si metterà la F1 sulla bilancia”.

Frédéric Vasseur, Ferrari Photo by: Ferrari

Sulla carta, per quanto a fatica, il risultato dovrebbe essere centrato: Frederic Vasseur, il nuovo team principal che sarà attivo da lunedì prossimo, si dovrebbe trovare con una macchina sotto peso, proprio come era stata l’Alfa Romeo C42 dello scorso anno, l’unica F1 che era stata presentata sotto al limite grazie a un fondo particolarmente leggero.