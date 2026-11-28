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F1 | Ferrari, Ioverno: "Raggiungere Mercedes? Dobbiamo credere che sia possibile, altrimenti non ci proveremmo"

Il direttore sportivo della Ferrari spinge il team per continuare a lavorare e provare a diminuire il gap che la Rossa ha denotato dalle Mercedes dopo i primi due turni di prove libere.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 28 nov 2026, 09:40

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La Mercedes ha destato impressione a tutti nel corso delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Qatar, e la Ferrari non ha fatto certo eccezione.

Anche gli uomini di Maranello, infatti, sono rimasti impressionati da ciò che le W17 di Antonelli e Russell sono riuscite a fare nelle curve veloci di Lusail. Le Ferrari, invece, sono rimaste a poco più di un secondo, attanagliate da rotture - quella che ha fermato Hamilton durante le Libere 2, ma anche la rottura del fondo di Leclerc causata da un testacoda - e da un assetto non ancora a punto.

"La Mercedes sembra particolarmente veloce, non solo rispetto a noi, ma anche rispetto agli altri", ha dichiarato Diego Ioverno, direttore sportivo della Ferrari. "Potrebbe dipendere da diversi fattori. Potrebbe essere che il loro pacchetto, su questo circuito, stia rendendo ancora meglio rispetto al resto della stagione, oppure che abbiano fatto scelte diverse in termini di strategia".

"Qualunque sia il motivo, che si tratti della potenza, delle regolazioni, del peso della vettura, del carico di carburante o di qualsiasi altro fattore, sono molto competitivi. A quanto pare, sono un passo avanti rispetto a tutti gli altri. Vedremo nel prosieguo del weekend come si comporteranno".

Per quanto riguarda Leclerc, Ioverno è andato più a fondo parlando di ciò che il team ha notato sulla Rossa numero 16 in seguito al testacoda. I danni erano evidenti, per questo Charles è stato richiamato e la SF-26 è finita poi nelle mani dei meccanici per la rimozione del pezzo rotto e l'introduzione del fondo nuovo.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Dopo il testacoda di Leclerc, il fondo della vettura aveva riportato danni evidenti. Ce ne siamo accorti anche dai dati e gli abbiamo comunicato di fermarsi. Non era possibile ripararlo, quindi abbiamo sostituito il fondo, come avrete visto".

"Dopo quell'intervento, erano ancora presenti alcuni piccoli danni in altre zone della vettura, ma nulla di particolarmente grave. Nel complesso, dobbiamo analizzare più a fondo i dati che abbiamo a disposizione, che non sono molti, e cercare di capire cosa possiamo fare meglio domani".

Mercedes, come abbiamo detto, è parsa davvero molto, molto forte nelle prime due sessioni di libere. E, al contempo, la Ferrari ha denotato un gap davvero difficile da colmare, a meno che nel box del Cavallino Rampante non riescano a trovare la chiave giusta per sfruttare al meglio le caratteristiche delle SF-26.

"Raggiungere la Mercedes? Dobbiamo credere che sia possibile, altrimenti non ci proveremmo nemmeno. Faremo del nostro meglio e poi tireremo le conclusioni dopo le qualifiche e dopo la gara", ha concluso Ioverno.

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