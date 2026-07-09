F1 | Ferrari inaugura il Madring: il filming day abile trovata per raccogliere i dati della pista
Leclerc è sceso in pista con la SF-26 questa mattina: la squadra del Cavallino sfrutta i 200 km concessi per le riprese commerciali per raccogliere anche preziose informazioni sul tracciato che il 13 settembre sarà il teatro del GP di Spagna. Hamilton girerà pomeriggio.
Ferrari SF-26, filming day al Madring
Se Carlos Sainz è stato il primo pilota di Formula 1 girare sulla pista di Madring, il tracciato cittadino che è stato allestito alla Fiera di Madrid e che ospiterà il GP di Spagna il 13 settembre, la Ferrari è stata la prima monoposto a tenere a battesimo la pista di 5.416 metri realizzata attorno al centro espositivo IFANEMA della Capitale iberica.
Charles Leclerc è stato designato a guidare la SF-26 in mattinata, iniziando i 200 km che il regolamento della FIA concede due volte all’anno alle squadre per effettuare delle riprese commerciali. Le monoposto devono usare gomme Pirelli demo che sono diverse da quelle omologate per i Gran Premi.
La Ferrari è stata molto scaltra nel prenotare la pista: il nastro d’asfalto e il corpo dei box sono completi, mentre tutte le altre infrastrutture che compongono il modernissimo impianto disegnato da Jarno Zaffelli e poi ereditato dallo studio dell’architetto Tilke sono ancora in via di completamento.
L’uscita dei box di Leclerc con la rossa è stata accompagnata da una nuvola di polvere bianca che si è alzata prima dell’entrare nella fast line che era il solo tratto della pit lane già ripulito, mentre il tracciato è andato via via ripulendosi.
La Scuderia che alternerà Leclerc a Lewis Hamilton (il sette volte campione del mondo entrerà in azione nel pomeriggio), può disporre di un grande vantaggio competitivo: i piloti possono prendere confidenza con le traiettorie di una pista sulla quale non ha girato nessuno e i tecnici potranno raccogliere importanti dati telemetrici per la definizione degli assetti e per studiare le migliori strategie nella gestione elettronica.
Leclerc sulla Ferrari SF-26 durante il filming day al Madring
Non solo, ma saranno preziosi anche i dati sulla rugosità e il grip dell’asfalto per aggiornare la pista che viene immessa nel simulatore e di solito, quando si ha a che fare con impianti nuovi, le informazioni sono sempre molto approssimative.
A Maranello hanno trovato una zona grigia del regolamento che non impedisce di andare a fare un filming day su una nuova pista del calendario mondiale di F1, mentre i vincoli, pare che fossero stati scritti per i TPC (test of previous car). Brava la Ferrari che dimostra il nuovo approccio molto aggressivo e che smentisce in maniera categorica chi andava dicendo che il test sarebbe stato finanziato dagli organizzatori del GP, una circostanza che, ovviamente, avrebbe scatenato violente polemiche da parte delle altre squadre.
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