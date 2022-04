F1 | Ferrari in pole in Australia, strepitoso Leclerc

Carica lettore audio

La Ferrari si aggrappa a uno strepitoso Charles Leclerc che ha conquistato la pole position nel GP d'Australia nell'ultimo run della Q3. Il monegasco, all'11esima partenza al palo della carriera (la Scuderia non metteva una rossa davanti all'Albert Park dal 2007, è stato l'unico pilota capace di sfondare il muro dell'1'18", cogliendo un fantastico 1'17"868 che rappresenta il nuovo record della pista di Melbourne rivista e corretta.

La F1-75 coglie la seconda pole stagionale dopo una qualifica molto emozionale: la Ferrari prosegue la sua striscia positiva, contrastando la Red Bull su un tracciato che sulla carta doveva favorire le RB18. Le monoposto di Milton Keynes sono a inseguire con un Max Versatppen poco contento della sua monoposto nel giro secco: l'olandese si è fermato a 286 millesimi da Charles con Sergio Perez alle spalle a meno di un decimo. Sul passo gara la Ferrari e la Red Bull ieri hanno mostrato parità di prestazioni, separate da 1 centesimo nel giro migliore!

La gara si preannuncia apertissima: peccato che nella contesa non ci sia Carlos Sainz. Lo spagnolo è stato molto sfortunato: ha pagato la bandiera rossa causata da Fernando Alonso. Per un decimo non è riuscito a chiudere un giro perfetto che lo avrebbe portato in prima fila e poi nel secondo tentativo ha commesso un errore che poteva costargli caro. Gli è andata bene, ma si deve accontentare di un deludente nono posto. La sua monoposto non andava in moto per cui è entrato in pista con le gomme fredde. Carlos domani sarà chiamato a una rimonta su una pista dove si può passare.

La seconda fila è completata da Lando Norris che ha riportato in auge la McLaren: l'inglese ha trovato una delle sue zampate per mettersi alle spalle le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell a parità di motore. La MCL36 sembra in ripresa, ma la W13 potrebbe essere meglio sul passo gara. L'epta campione ha lasciato a 42 millesimi il più giovane compagno di squadra, segno che i due sono arrivati al limite dalla macchina, puntando su una macchina bassa che fa esplodere il porpoising. Strana scelta per la gara...

Bene anche Daniel Ricciardo settimo con la seconda Mercedes: l'australiano è stato davanti a Esteban Ocon con l'Alpine per soli 29 millesimi. Il francese mantiene la supremazia nel team, ma Fernando Alonso poteva ambire a qualcosa di più della decima posizione, perché è stato velocissimo in tutto il weekend, ma l'asturiano nel primo run della Q3 è andato a sbattere nella curva 11 con l'anteriore sinistra. Fernando ha segnalato via radio di aver avuto un guasto all'idraulica che gli ha impedito di scalare le marce, causando l'inevitabile crash. Davvero sfortunato l'iberico che è sempre stato il reuccio del secondo settore della pista.

Delude l'AlphaTauri con Pierre Gasly che resta fuori dalla Q3 con un'11esima piazza che non ripaga le aspettative della squadra di Faenza che si prende anche il 13esimo posto di Yuki Tsunoda: il giapponese poteva fare meglio con l'AT03, ma il nipponico è finito nella sabbia della curva 11 nell'ultimo run.

Ci si aspettava di più dall'Alfa Romeo: Valtteri Bottas è solo 12esimo con la C42 e interrompe una sequenza di 103 GP nei quali si è sempre qualificato in Q3! Il finlandese si è messo due posizioni davanti al cinesino Guanyu Zhou che è riuscito a mettere il muso davanti a Mick Schumacher con la Haas in difficoltà. Male Kevin Magnussen che non esce dalla Q1 con la VF-22: il danese si sta riprendendo da un'infezione intestinale e non è al meglio della forma.

Alexander Albon è 16esimo: l'anglo-thilandese non passa la tagliola della Q2 per soli 33 millesimi di secondo con la Williams che si ammutolisce nel giro di rientro: la macchina di Grove non solo non è competitiva, ma è anche terribilmente poco affidabile. Insomma, un vero disastro, disilludendo le aspettative dei test quando aveva mostrato un potenziale interessante...

Inspiegabile il crash fra Nicholas Latifi con la Williams e Lance Stroll con l'Aston Martin alla conclusione della Q1: la AMR22 era appena stata riparata dopo la toccata nel muro di Lance nelle FP3. Stroll non aveva ancora un tempo perché aveva abortito il suo tentativo, quando è stato superato dalla FW44 del connazionale canadese che anche lui non era lanciato.

Nicholas ha cercato uno spazio per passare l'Aston Martin sulla destra, in un punto fuori traiettoria e Stroll, che si stava portando fuori linea, non ha guardato negli specchietti mentre arrivava la Williams per cui il contatto è stato inevitabile. La FW44 si è disintegrata nel posteriore sinistro, perdendo la ruota e distruggendo la sospensione che poi ha rovinato anche il fondo.Un danno ingente per un incidente molto stupido.

L'azione fra i due non ha avuto alcun senso, quasi che fosse una sorta di "regolamento di conti" fra i due piloti canadesi. Ovviamente i due piloti sono finiti sotto investigazione per aver causato l'inevitabile bandiera rossa. Latifi sarebbe 19esimo avendo un tempo, mentre Stroll è ultimo senza tempo.

La sosta ha giocato a favore di Sebastian Vettel con l'Aston Martin: il tedesco non sarebbe potuto entrato in pista perché i meccanici non erano riusciti a riparare la AMR21 dopo il botto nelle libere del mattino, ma la sosta della bandiera rossa ha permesso ai meccanici di finire la AMR22 e Seb ha avuto l'opportunità di fare un run che gli ha permesso di portarsi al 18esimo posto: non poteva sperare molto di più, ma si è meritato un'altra multa, dopo quella di 5 mila euro di ieri per il rientro ai box con la moto in pista non autorizzata. Questa volta Vettel non ha rispettato la velocità massima in pit lane. Weekend da dimenticare...