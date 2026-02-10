Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

Formula 1
Formula 1
F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

Formula 1
Formula 1
F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

WSK | A Viterbo inizia la Euro Series 2026 dall’11 al 14 febbraio

Kart
Kart
WSK | A Viterbo inizia la Euro Series 2026 dall’11 al 14 febbraio

F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

Formula 1
Formula 1
F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso

Formula 1
Formula 1
F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso
Ultime notizie
Formula 1

F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

La squadra del Cavallino vuole valutare l'effettivo potenziale dello 067/6 dopo le positive indicazioni che sono emerse dai test in Catalunya. La SF-26 monta a Sakhir la stessa unità utilizzata in Spagna per valutarne la potenzialità in un clima decisamente più caldo, dove l'affidabilità sarà messa a dura prova.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Ferrari

La Ferrari in Bahrain utilizzerà la stessa power unit che era stata montata sulla SF-26 nello shakedown di Barcellona come, probabilmente, faranno anche altri Costruttori. La Scuderia, infatti, vuole scoprire quale sarà la durata dello 067/6 e i motoristi diretti da Enrico Gualtieri non hanno alcuna intenzione di utilizzare una seconda unità per la prima delle due sessioni ufficiali in programma a Sakhir da mercoledì. 

Anzi, se i piani verranno rispettati, è facile pensare che la squadra di Maranello possa completare la preparazione invernale con un solo motore, per quanto le norme dei collaudi non pongano dei vincoli alle squadre come, invece, accadrà nel corso del campionato quando saranno autorizzate solo tre power unit senza finire in penalità in un calendario che anche quest’anno ripropone 24 GP e 6 gare Sprint. 

Con la nuova genealogia di propulsori (50% della potenza deriva dal 6 cilindri endotermico e l’altro 50% dal motogeneratore elettrico) la FIA ha deciso anche di allungare la vita delle singole unità: fino al 2025, infatti, ogni pilota poteva disporre di quattro PU, per cui doveva coprire 6 appuntamenti dei 24 con un motore, mentre nel 2026, con la disponibilità di appena tre PU, la durata deve arrivare a 8 GP.  

Ferrari SF-26: in Bahrain verrà usato lo stesso motore di Barcellona

Ferrari SF-26: in Bahrain verrà usato lo stesso motore di Barcellona

Foto di: Ferrari

Si può comprendere, quindi, quanto l’esercizio dell’affidabilità sia un tema fondamentale per chi vuole ambire a un risultato importante al via dell’era delle monoposto agili. 

Proprio a Sakhir si dovrebbe riunire la F1 Commission per discutere la proposta del PUAC (Power Unit Advisory Committee) per modificare la verifica del rapporto di compressione da parte della FIA non più a temperatura ambiente, ma a caldo.  

E, se il PUAC, raccoglieva solo i Costruttori di PU, nella F1 Commission saranno rappresentate anche le squadre, per cui i rapporti di forza potrebbero cambiare e non è detto che la proposta nata dalla maggioranza dei motoristi (Honda, Ferrari, Audi a cui si è aggiunta Red Bull Powertrains) per bloccare la micro camera di combustione aggiuntiva della Mercedes vada in porto.  

Sarà molto importante il ruolo della Federazione Internazionale nella fase di discussione, dal momento che proprio Vincent Pereme, l’esperto di propulsori aveva dato l’ok alla soluzione della Stella. La soluzione del caso motori permetterebbe di avviare il mondiale 2026 evitando che ci possano essere dei reclami già alla conclusione della prima gara in Australia. 

Nella Gestione Sportiva c’è la voglia di scoprire qual è l’effettivo potenziale dello 067/6 nei tre giorni di lavoro in Bahrain. E per il momento è quello che più conta... 

Dello stesso autore, leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso
Prossimo Articolo F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

Formula 1
Formula 1
F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

F1 | Newey: "In Aston Martin abbiamo la migliore struttura del Circus"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Aston Martin Racing
F1 | Newey: "In Aston Martin abbiamo la migliore struttura del Circus"
More from
Lewis Hamilton

F1 | Ferrari: la SF-26 cresce bene senza usare l'S-duct nelle fiancate

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Ferrari: la SF-26 cresce bene senza usare l'S-duct nelle fiancate

F1 | Ferrari consistente: l'affidabilità c'è, può crescere la gestione della PU

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Ferrari consistente: l'affidabilità c'è, può crescere la gestione della PU

F1 | Hamilton leader nei test: "Ottimo avvio e sento una mentalità vincente nel team"

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Hamilton leader nei test: "Ottimo avvio e sento una mentalità vincente nel team"
More from
Ferrari

Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

Ferrari rinnova la collaborazione con Brembo per F1 e WEC

Formula 1
Formula 1
Ferrari rinnova la collaborazione con Brembo per F1 e WEC

Ultime notizie

Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"