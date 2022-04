F1 | Ferrari: Imola bagnata non fa paura, fondo più no che sì I dati emersi dal lavoro svolto a casa in preparazione del GP dell'Emilia Romagna indicano che la F1-75 dovrebbe essere protagonista anche a Imola. Con un solo turno di prove libere al venerdì quasi sicuramente non verrà usato il fondo già visto in Australia, ma ci sarannopiccoli adattamenti anti porpoising. Il rischio pioggia consiglia di non introdurre delle variabili in un weekend che utilizza un format diverso per la "garetta" del sabato.