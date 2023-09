F1 | Ferrari: il nuovo fondo riduce l'effetto dei saltellamenti

La Ferrari ha allungato la vita degli pneumatici usati a Suzuka di cinque giri rispetto alle strategie studiate a tavolino: scelta troppo conservativa nel GP del Giappone per cui i piloti avrebbero potuto tirare di più nel primo stint o effetto positivo del nuovo fondo che la rossa ha introdotto nell’appuntamento giapponese?

I tecnici del Cavallino hanno fatto importanti passi avanti nella comprensione della SF-23 e la monoposto di Maranello dal GP d’Italia a Monza sembra aver trovato un buon equilibrio prestazionale su tracciati dalle caratteristiche molto diverse, segno che lo staff diretto da Enrico Cardile riesce a controllare gli alti e bassi che avevano caratterizzato la prima parte della stagione 2023.

Cosa è cambiato? Prima di tutto la gestione del sistema ibrido: l’energia elettrica ora viene parcellizzata in modo diverso con una gestione che permette di sfruttare meno potenza nella fase di accelerazione, potendo ridurre il lift and coast nei rettilinei più lunghi.

La sensazione è che estremizzando un po’ meno certe scelte di messa a punto sulla powwr unit 066/10, la Ferrari possa osare qualcosa di più a livello telaistico e aerodinamico, per cui la rossa può abbassare. Un pochino l’altezza del fondo, trovando più carico aerodinamico.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

E il combinato disposto di queste modifiche porta a una minore usura delle gomme a favore di una prestazione che in gara ha permesso a Charles Leclerc di stare davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, conquistando il quarto posto finale.

La Mercedes sospetta che il suo vantaggio in termini di pneumatici rispetto al principale rivale di Formula 1, la Ferrari, sia stato spazzato via grazie ai progressi compiuti recentemente dalla squadra italiana.

Nella prima fase della stagione, la Mercedes sarebbe stata in vantaggio nelle gare perché la sua vettura W14 era molto meno dura con gli pneumatici rispetto alla Ferrari SF-23.

Tuttavia, poiché la Ferrari ha migliorato la comprensione del motivo per cui la sua sfidante del 2023 era così dura con le gomme fin dall’inizio, il suo ritmo di gara è migliorato notevolmente.

E con le due squadre ora impegnate in una lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, il cambio delle caratteristiche della vettura potrebbe rivelarsi fondamentale mentre la loro lotta si svolge nelle restanti sei gare della stagione.

Nel recente Gran Premio del Giappone, dove il degrado degli pneumatici è stato un fattore critico nel decidere il ritmo della domenica, la Ferrari ha dimostrato di essere al top delle cose quando Charles Leclerc ha concluso davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton.

Andrew Shovlin, responsabile degli ingegneri di pista Mercedes, non ne ha fatto mistero: "Penso che il deficit prestazionale che si era visto in qualifica in Giappone dipendesse da una carenza di carico aerodinamico nelle curve veloci. E lo stesso problema ci è costato anche in gara. Abbiamo scoperto di essere leggermente indietro rispetto alla Ferrari che ha portato un nuovo fondo. E, quindi, ci sono passati davanti, visto che il vantaggio che avevamo nel controllo del degrado delle gomme nelle ultime gare non si veda più”.

Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari Photo by: Ferrari

Fred Vasseur, team principal Ferrari, ha riconosciuto che la squadra del Cavallino ha fatto buoni progressi migliorando proprio la gestione degli pneumatici…

"Se si dà un'occhiata alle prime due gare della stagione, il degrado o la gestione delle gomme non erano certo fra le nostre abilità - ha detto il transalpino -. Arrivando a Suzuka con l’elevata temperatura della pista eravamo un po’ a rischio, ma alla fine penso che abbiamo fatto un buon lavoro rispetto alla prima parte del campionato”.

Il nuovo fondo, deliberato prima della sosta estiva, è stato importante per combattere in modo più efficiente la possibile insorgenza del porpoising che si era rivisto nel Tempio della velocità, nel momento in cui la rossa ha provato a ridurre l’altezza minima da terra.

Ferrari SF-23: il nuovo fondo con i canali Venturi più sporgenti dal marciapiede Photo by: Uncredited

Gli interventi hanno riguardato tutto il fondo: i convogliatori di flusso che definiscono i canali Venturi sono anteriormente più sporgenti e con forme sempre più tondeggianti simili a quelli della Red Bull RB19. Anche il marciapiede è diverso davanti alla ruota posteriore: se il bordo esterno è diventato piatto, si registra la comparsa di un rilievo che nasconde una sorta di… polmone che serve a smorzare i saltellamenti.

Ferrari SF-23 dettaglio del fondo nuovo rivisto nel marciapiede Photo by: Giorgio Piola

Anche nel gomito del diffusore si osserva una doppia apertura in luogo dell’unico buco che si era visto fino a Singapore: l’estrattore è più alimentato, garantendo un maggiore effetto di risucchio sul retrotreno.