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Formula 1 Stati Uniti

F1 | Ferrari, il mistero della Q3: Leclerc perde il passo, Hamilton accusa la power unit

Leclerc quarto e Hamilton quinto nelle qualifiche di Austin dopo un venerdì da protagonisti e una Q2 chiusa al comando dal monegasco. La Ferrari manca l'appuntamento decisivo, pagando soprattutto il primo tentativo in Q3.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 25 ott 2026, 09:00

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il copione è crudele, sia per i piloti che per la squadra. Un giorno e mezzo di lavoro accompagnato da ottimi riscontri, due terzi delle qualifiche vissuti da protagonisti, poi improvvisamente, nell'arco di pochi minuti, quelli che contano davvero, tutto diventa in salita. La Ferrari ha concluso le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto, un risultato che lascia inevitabilmente dell'amaro in bocca considerando le premesse con cui la Scuderia si era presentata alla sessione decisiva.

Prima delle qualifiche nel paddock di Austin le due Ferrari erano considerate candidate alle prime tre posizioni, con l'incognita rappresentata soprattutto da Max Verstappen, atteso tra i protagonisti. La pole position conquistata da Kimi Antonelli ha confermato il potenziale della Mercedes, ma il risultato finale delle due SF-26 non rispecchia quanto emerso nelle sessioni precedenti.

C'è qualcosa che non torna, e per comprenderlo è sufficiente tornare alla Q2. Leclerc ha chiuso la seconda fase delle qualifiche al comando, fermando il cronometro sul tempo di 1'34"198. Un riferimento che, se replicato in Q3, gli avrebbe garantito la seconda posizione sulla griglia di partenza, e che è sembrato la conferma di quanto atteso.

La Q3, però, ha detto altro. Già con il primo set di pneumatici soft è apparso evidente che qualcosa non funzionasse come previsto. Leclerc non è riuscito a ripetere il tempo ottenuto pochi minuti prima, mentre Hamilton ha concluso il primo tentativo soltanto in sesta posizione. Un doppio segnale negativo, arrivato proprio nel momento in cui sarebbe stato necessario estrarre il massimo potenziale dalla monoposto.

La situazione è diventata ancora più singolare nell'ultimo tentativo. Le condizioni della pista sono peggiorate, soprattutto a causa del vento, come confermato da diversi piloti, tra cui Antonelli, Verstappen, Russell, Norris, Piastri e Hadjar. Eppure, in controtendenza rispetto agli avversari, entrambe le Ferrari sono riuscite a migliorare il proprio crono. Leclerc ha abbassato il suo riferimento di circa un decimo, confermandosi in quarta posizione, mentre Hamilton ha scavalcato Russell, risalendo quinto.

Il vero passaggio a vuoto, quindi, sembra essere stato quello del primo tentativo in Q3, quando le condizioni avrebbero dovuto consentire alla Ferrari di sfruttare il potenziale mostrato nella fase precedente. Le ragioni non sono ancora completamente definite, ma Leclerc ha individuato un problema preciso.

“È molto deludente – ha spiegato Charles – perché in altri weekend siamo stati competitivi nelle prove libere, ma poi in qualifica è diventato evidente che gli avversari avevano molto più di noi sui rettilinei. Oggi, invece, credo che il potenziale ci fosse. Il problema è che la macchina comprende anche gli pneumatici e in Q3, purtroppo, non eravamo nella finestra corretta. È bastato avere uno o due gradi in meno per fare un'enorme differenza. Ho faticato già nel giro di uscita, scivolavo parecchio e questo ha reso tutto molto difficile”.

Un problema che, secondo Leclerc, non rappresenta una novità. La SF-26 sembra particolarmente sensibile alla temperatura degli pneumatici, soprattutto quando è necessario portarli rapidamente nella finestra ideale di funzionamento.

“La finestra di utilizzo delle gomme è la stessa per tutti, ma per qualche motivo con la nostra macchina è molto difficile generare temperatura. È un aspetto positivo la domenica, ma rende le qualifiche complicate quando la temperatura della pista scende. Appena usciamo leggermente dalla finestra corretta paghiamo un prezzo molto alto. Dobbiamo lavorare per comprendere ancora meglio questi pneumatici, perché normalmente gli altri riescono a estrarre il tempo sul giro in Q3 con maggiore facilità”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Leclerc ha poi allargato il discorso a una caratteristica della monoposto che emerge proprio quando i piloti cercano gli ultimi centesimi. “Quando in Q3 provi a guadagnare uno o due centesimi in ogni curva, i problemi di bilanciamento diventano più evidenti. Per noi è una situazione molto delicata: appena superiamo un certo limite, invece di guadagnare perdiamo parecchio tempo. Spesso arriviamo in Q3 aspettandoci di migliorare di un decimo e mezzo, ma non riusciamo a farlo”.

La delusione è accentuata dai distacchi. Un attacco alla settima pole position stagionale di Antonelli non sembrava realisticamente alla portata, ma la prima fila conquistata da Verstappen è sfuggita per appena 53 millesimi. Un margine minimo, che rende ancora più difficile accettare il risultato.

“Questa qualifica ci lascia sensazioni contrastanti, perché sicuramente il potenziale per fare meglio c’era e siamo stati competitivi dall’inizio del weekend. Fino all’ultima curva del Q3 eravamo in lotta per la pole position – ha commentato Vasseur con particolare riferimento al giro di Leclerc - ma questo fa parte del gioco. Credo che in Q2 la pista fosse un po’ più veloce, mentre in Q3 abbiamo fatto fatica a migliorare, con le condizioni diventate un po’ più difficili, ma era lo stesso per tutti. Oggi i valori in campo sono talmente ravvicinati che per un paio di centesimi si può passare dalla seconda alla sesta posizione, e a fare la differenza può essere anche solo frenare un metro prima degli altri”.

La lettura di Hamilton è invece differente. Lewis ha escluso di aver incontrato le difficoltà di preparazione degli pneumatici denunciate dal compagno di squadra, indicando soprattutto nella differenza di prestazioni delle power unit il limite che continua a condizionare la Ferrari.

“Ho fatto un ottimo giro di uscita, non ho avuto alcun problema. La macchina era buona e il giro è stato pulito. Semplicemente gli altri erano più veloci. Credo che perdiamo soprattutto sul fronte della power unit. La nostra macchina è molto competitiva, almeno al livello delle altre, forse anche leggermente migliore, ma gli avversari hanno recuperato terreno sul fronte telaio”.

Hamilton ha citato in particolare i progressi di Red Bull e Mercedes, sottolineando come il margine che la Ferrari riusciva a costruire nelle curve sia stato progressivamente ridotto. “La Mercedes ha fatto un passo avanti di almeno tre decimi con gli aggiornamenti e credo stia iniziando a capire come sfruttarli. Ora riescono a eguagliarci in curva, mentre noi non siamo riusciti a recuperare la velocità che ci manca sui rettilinei”.

Secondo Lewis, il deficit rispetto ai migliori può arrivare a tre o quattro decimi, con differenze particolarmente evidenti nei tratti di accelerazione. “Quando guardiamo la telemetria, verso curva 1 la nostra velocità comincia a calare mentre quella degli altri continua a crescere. È difficile competere in queste condizioni. Se avessimo la stessa potenza, credo che saremmo in lotta per la prima fila”.

Due diagnosi differenti, dunque, che non necessariamente si escludono. Leclerc guarda soprattutto alla gestione degli pneumatici e alla difficoltà di sfruttare tutto il potenziale nel momento decisivo, Hamilton evidenzia un limite prestazionale che ritiene strutturale. Il dato comune è che la Ferrari, dopo aver alimentato aspettative importanti con i riscontri emersi nelle prove libere e confermati in Q2, si ritrova a partire dalla seconda e terza fila.

Resta la prospettiva della gara, nella quale proprio le caratteristiche che hanno penalizzato Leclerc sul giro secco potrebbero trasformarsi in un vantaggio. La difficoltà nel generare rapidamente temperatura negli pneumatici può infatti accompagnarsi a una gestione più favorevole sulla distanza, anche se sarà necessario verificarlo nel confronto diretto con gli avversari.

“Domani dovrebbe andare un po' meglio – ha confermato Charles – quantomeno non dovremmo incontrare gli stessi problemi avuti oggi”. Hamilton mantiene invece un approccio prudente. “Dobbiamo essere realistici, partiamo quarti e quinti ed è molto difficile sorpassare qui. Forse con la strategia possiamo recuperare qualche posizione. Se riusciremo ad avere una buona partenza verso curva 1, ci saranno delle opportunità. Vedremo”

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