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Formula 1 Messico

F1 | Ferrari, il lusso di due campioni e il prezzo di una leadership che deve farsi sentire

Ferrari lascia il Messico con un 2° e un 4° posto, vedendo sfumare una potenziale doppietta. Il duello tra Leclerc e Hamilton ha vanificato parte dell'eccellente lavoro svolto dalla squadra, riaprendo il tema della gestione della rivalità interna. Avere due campioni è un lusso, ma serve una leadership capace di tutelare gli interessi del team.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 2 nov 2026, 16:11

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Potersi permettere due piloti di punta è un lusso che i top team possono concedersi. Ma è un lusso che richiede una leadership forte e, soprattutto, due professionisti capaci di comprendere che gli interessi personali non possono sempre prevalere su quelli della squadra. Non significa impedire ai piloti di correre, né pretendere che rinuncino alle proprie ambizioni. Significa semplicemente avere il buon senso di capire quando una battaglia può essere combattuta e quando, invece, rischia di trasformarsi in un danno collettivo.

È quanto accaduto alla Ferrari nel Gran Premio del Messico. Una gara che avrebbe potuto rappresentare il coronamento di un lavoro tecnico eccellente si è conclusa con un secondo e un quarto posto. Un risultato che in altre circostanze sarebbe stato accolto positivamente, ma che all'Hermanos Rodriguez ha assunto il sapore di un'occasione sprecata. La SF-26 aveva il passo per vincere, come confermato dalla pole position e dalla competitività mostrata in gara. La doppietta non era garantita, ma era certamente alla portata.

Poi sono arrivate le prime curve. Leclerc e Hamilton hanno ingaggiato un corpo a corpo che ha aperto la strada a Max Verstappen, trasformando una situazione estremamente favorevole in una gara in salita. Le responsabilità non sono necessariamente equivalenti, Charles avrebbe potuto gestire diversamente una fase nella quale la Ferrari aveva molto più da perdere che da guadagnare.

Il punto non è contestare a Leclerc il diritto di provare a vincere. È legittimo che un pilota cerchi ogni opportunità, soprattutto quando sa quanto sia difficile superare in Messico. Ma esiste una differenza tra aggressività e opportunismo, tra sfruttare un'occasione e mettere a rischio un risultato importante per l'intera squadra. Dopo aver saltato curva 4 sfilando sull’erba all’interno, Charles ha mantenuto la posizione, rimettendosi di fatto alla valutazione dei commissari. Una scelta che gli è costata una penalità di cinque secondi e che ha ulteriormente complicato il bilancio della Ferrari.

Leclerc ha offerto una ricostruzione differente da quella del compagno. Ha ricordato che entrambi sono arrivati lunghi in curva 4 e che la presenza di Verstappen ha reso difficile stabilire quale posizione avrebbe dovuto eventualmente restituire. Ha inoltre sostenuto di essersi aspettato una battaglia per la leadership, senza considerare quanto accaduto un episodio particolarmente grave. La staccata di curva 4 è stata però un tentativo disperato (Leclerc non avrebbe mai chiuso la curva considerando dove ha iniziato a frenare) con una gara ancora tutta da correre.

Hamilton, al contrario, non ha nascosto la rabbia. “Avevamo la macchina per fare facilmente primo e secondo, ma abbiamo praticamente regalato la gara a Max”. Ancora più pesante il giudizio sull'atteggiamento di Leclerc: “Non credo sia una questione di età, ma di mentalità. È come dire: o vinco io oppure non vince nessuno. Non dovrebbe essere così”.

Sono parole molto dure, che naturalmente rappresentano il punto di vista di Lewis. Ma contengono una riflessione difficilmente contestabile: ogni decisione presa in pista ha conseguenze sul lavoro duemila persone. E quando una squadra non è impegnata nella lotta per il titolo mondiale, ma sta cercando di consolidare una crescita tecnica e sportiva, un successo può avere un valore che va ben oltre i punti conquistati.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

È qui che entra in gioco Frederic Vasseur. Il team principal non ha cercato alibi, pur riconoscendo che la conformazione del circuito messicano favorisce situazioni controverse. “Non può essere una scusa”, ha precisato. Poi ha spostato il discorso sul piano del rispetto. “I piloti non lavorano per se stessi. Lavorano per un gruppo, per i nostri partner e per le duemila persone della Ferrari. Quando abbiamo dovuto accelerare lo sviluppo degli aggiornamenti, c'erano persone che lavoravano giorno e notte. Dobbiamo tenerlo presente”.

Vasseur ha ricordato che i piloti non sono soltanto due campioni chiamati a ottenere risultati individuali, ma i rappresentanti di un'organizzazione che investe enormi risorse per metterli nelle condizioni di vincere. E proprio per questo il rispetto degli interessi collettivi non può essere facoltativo.

C'è poi un altro elemento significativo. Secondo Vasseur, prima della gara era già stato concordato che i piloti avrebbero dovuto gestire autonomamente l'eventuale restituzione di una posizione guadagnata irregolarmente. Non serviva quindi attendere necessariamente un'indicazione dal muretto. Leclerc ha spiegato di aver chiesto chiarimenti alla squadra, ma la posizione del team principal lascia intendere che almeno una parte della responsabilità decisionale spettasse direttamente a chi era al volante.

Hamilton ha chiesto un confronto approfondito, ricordando che il tema delle regole d'ingaggio era già emerso in passato. “Se non verranno prese misure, continuerà ad accadere”, ha avvertito. Vasseur, dal canto suo, ha evitato di attribuire pubblicamente responsabilità definitive prima di parlare con entrambi i piloti. Una prudenza comprensibile, ma che dovrà essere accompagnata da decisioni chiare.

La Ferrari non ha bisogno di trasformare Leclerc e Hamilton in due piloti disposti a farsi reciprocamente da parte. Sarebbe contrario alla loro natura e alla loro storia. Ha però bisogno di stabilire un confine preciso tra la libertà di competere e il dovere di proteggere il risultato della squadra. Regole chiare, e provvedimenti seri per chi non le rispetta.

Il paradosso del Messico è che la Ferrari ha dimostrato di aver compiuto un passo avanti importante, confermandosi vincente sul piano della prestazione, ma non è riuscita a raccoglierne i frutti. Il lavoro svolto a Maranello ha funzionato. È mancata, nel momento decisivo, il contributo dei piloti, soprattutto (in questo caso) quello di Leclerc.

Due campioni rappresentano una grande opportunità. Ma il loro valore aggiunto si misura anche nella capacità di riconoscere quando l'interesse della Ferrari deve venire prima di quello personale. E assicurarsi che questo accada è una responsabilità che riguarda tanto i piloti quanto chi è chiamato a guidarli.

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