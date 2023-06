F1 | Ferrari: filming day di Fiorano con SF-23 e 499P?

La Ferrari effettua oggi a Fiorano il secondo filming day della stagione 2023. A guidare la SF-23 Evo per i 100 km concessi dalle regole FIA sarà Carlos Sainz. La Scuderia ha programmato la sessione per le riprese commerciali prima del GP d’Austria in calendario nel weekend. E potrebbe esserci una sorpresa: qualche ripresa potrebbe essere effettuata insieme alla 499P che ha vinto la 24 Ore di Le Mans per dare un segno corpored del marchio che accomuna diversi sponsor sulle due vetture. Sarebbe una sorpresa molto bella a confermare l'integrazione dei reparti in una Ferrari che ha solo un'anima. Nel box di Fiorano è arrivata la Hypercar prima della F1...

Filming day a Fiorano: sorpresa nel box c'è anche la 499P Photo by: Davide Cavazza

La rossa che girerà sulla pista di casa del Cavallino sarà proprio in configurazione Red Bull Ring: oltre al nuovo fondo anti porpoising si potranno vedere le ali anteriore e posteriore da medio carico e altre novità aerodinamiche di dettaglio.

Anche se il prossimo appuntamento proporrà la seconda gara Sprint in calendario dopo Baku, la Ferrari ha deciso di portare a Spielberg un pacchetto di novità accelerando lo sviluppo della SF-23 dopo le positive indicazioni emerse nel GP del Canada.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

I tecnici diretto da Enrico Cardile hanno deciso di andare all’attacco in Austria, pur essendo consapevoli che in Stiria ci sarà solo un turno di prove libere per deliberare le novità prima delle qualifiche del venerdì pomeriggio.

Il filming day, quindi, diventa una valida occasione per avere una prima raccolta dati della Evo infarcita delle modifiche. Poi il materiale in partenza per l’Austria sarà caricato sulle bisarche: fra i temi da tenere sotto controllo c’è anche una diversa gestione del sistema ibrido con uno spacchettamento dell’energia elettrica pensato anche in funzione dello stallo del diffusore.

A Maranello cercano una conferma sulla strada che è stata positivamente intrapresa a Montreal: a stupire è stata la costanza di prestazione della rossa anche al variare delle mescole. Certo il circuito semi-permanente dedicato a Gilles Villeneuve non è certo di quelli che provocano una forte usura, per cui l’appuntamento al Red Bull Ring diventa molto importante per capire se effettivamente in Gestione Sportiva hanno trovato il bandolo della matassa per sbloccare tutto il potenziale della SF-23 e che finora si è visto a sprazzi e solo su certi circuiti.