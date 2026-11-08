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F1 | Ferrari, il Brasile riapre vecchie ferite: la SF-26 torna a mostrare i suoi limiti

Dopo 3 weekend consecutivi da miglior squadra per punti conquistati, la Ferrari lascia Interlagos con un risultato deludente. Le penalità sulla griglia hanno complicato la gara, ma a pesare sono state le difficoltà nella gestione delle gomme e la scarsa velocità di punta. Nel finale Hamilton ignora di nuovo la chiamata ai box e perde 2 posizioni.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 8 nov 2026, 21:56

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il Gran Premio del Brasile ha interrotto la serie positiva della Ferrari. Interlagos ha riportato alla luce alcune debolezze della SF-26, emerse soprattutto nelle condizioni particolari che hanno caratterizzato il fine settimana. Le penalità scontate sulla griglia di partenza hanno certamente complicato il lavoro di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma non bastano a spiegare un bilancio complessivamente deludente.

Il problema principale è stato individuato nella gestione degli pneumatici, con oscillazioni di rendimento difficili da controllare. In alcune fasi della corsa la Ferrari ha mostrato un passo competitivo, salvo perdere improvvisamente prestazione nel giro di poche tornate. Una discontinuità che ha compromesso soprattutto la prima parte della gara dei due piloti.

“Quando hai un problema con gli pneumatici, l'effetto sulle prestazioni è molto superiore a quello delle caratteristiche della monoposto o degli aggiornamenti che puoi introdurre - ha spiegato Frédéric Vasseur - se non riesci a far lavorare le gomme nella finestra corretta, puoi perdere quasi un secondo, mentre gli aggiornamenti incidono nell'ordine dei decimi. Questo weekend, in alcune occasioni siamo stati competitivi, in altre eravamo molto lontani”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pneumatici e velocità di punta: i due limiti della Ferrari

Le basse temperature ambientali hanno amplificato una sensibilità che ha condizionato l'intero weekend. Il freddo ha avuto un ruolo determinante, ma le difficoltà non si sono limitate alla gestione termica delle gomme. La scarsa velocità di punta ha rappresentato un ulteriore ostacolo, soprattutto per due piloti costretti a recuperare dalle retrovie su una pista che, nelle fasi di transizione dal bagnato all'asciutto, offriva una sola traiettoria realmente percorribile.

Leclerc ha descritto con particolare efficacia quanto accaduto nel primo stint: “Avevo la sensazione di guidare praticamente sui cerchioni, come se non avessi più pneumatici posteriori. La macchina era continuamente sovrasterzante. Più avanti il passo è diventato piuttosto buono, soprattutto quando avevo pista libera, ma il primo stint ci aveva già compromesso la gara. E con quella velocità sul rettilineo era molto difficile superare”.

Una situazione simile è stata vissuta da Hamilton, protagonista di una partenza eccellente, nella quale ha recuperato ben undici posizioni, prima di essere rallentato dal degrado delle gomme posteriori.

“Ho avuto una partenza davvero ottima, ma dopo pochi giri gli pneumatici posteriori hanno iniziato a cedere e la macchina è diventata estremamente sovrasterzante - ha spiegato Lewis - non siamo più riusciti a progredire. È stato un weekend difficile sul piano delle prestazioni, anche se credo che la squadra meritasse un risultato migliore”.

Charles Leclerc, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Il risultato di Interlagos non cancella, secondo Vasseur, il percorso di crescita compiuto dalla Ferrari durante il campionato. Il team principal ha ricordato quanto fosse ampio il divario dalla Mercedes nella prima parte della stagione e come il lavoro di sviluppo abbia progressivamente riportato la SF-26 nelle posizioni di vertice. Ma il verdetto di Interlagos conferma anche la difficoltà di mantenere un rendimento costante in un campionato caratterizzato da frequenti cambiamenti nei rapporti di forza.

“Nel primo anno di un nuovo regolamento il potenziale di sviluppo è molto maggiore – ha spiegato Vasseur - ogni volta che introduci un aggiornamento puoi compiere un passo avanti importante. È successo anche alla McLaren questo weekend. Poiché gli aggiornamenti non arrivano negli stessi Gran Premi, abbiamo assistito a questa alternanza di prestazioni”.

Il secondo posto Costruttori e la sfida del 2027

Con tre Gran Premi ancora da disputare, la Ferrari deve difendere il secondo posto nella classifica Costruttori. Un obiettivo che Hamilton considera tutt'altro che secondario, anche per le conseguenze che il piazzamento avrà sul lavoro della squadra.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere il secondo posto nel Mondiale Costruttori - ha sottolineato Lewis - è un risultato importante per tutte le persone che lavorano in fabbrica, che meritano quella posizione. Dovremo impegnarci molto nelle prossime gare. Allo stesso tempo, la prossima settimana saremo in fabbrica per iniziare a lavorare su quello che vogliamo ottenere il prossimo anno”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Vasseur ha confermato la volontà di chiudere il campionato nel migliore dei modi, senza nascondere la delusione per Interlagos. “I progressi compiuti ci danno fiducia e creano un buon clima in vista della pausa invernale. Ma oggi non sto pensando agli aspetti positivi delle gare precedenti. Sto pensando soprattutto a quello che è successo qui”.

Hamilton, la scelta di restare fuori sotto la pioggia

Nel bilancio della gara pesa anche quanto accaduto nelle fasi finali, quando Hamilton ha deciso di proseguire con le gomme slick nonostante il richiamo ai box arrivato dalla squadra. Una scelta che si è rivelata costosa quando la pioggia è aumentata improvvisamente nel primo settore. Lewis ha spiegato di aver ricevuto inizialmente indicazioni secondo cui le precipitazioni sarebbero rimaste di intensità costante. In quelle condizioni riteneva di poter continuare, anche perché stava recuperando rapidamente terreno su Liam Lawson.

“Ero più veloce di Lawson, lo stavo raggiungendo a un ritmo di circa un secondo al giro. Mi avevano detto che le condizioni sarebbero rimaste stabili e pensavo di poter continuare. Poco prima dell'ingresso della pit lane mi hanno chiamato ai box, ma ero appena dietro Lawson e avevo già attivato l'overtake. Ho deciso di non fermarmi”.

La situazione è cambiata pochi secondi dopo. “Quando sono arrivato alla prima curva era completamente bagnato. Non avevo ricevuto quell'informazione. Ho cercato soltanto di riportare la macchina ai box e sono stato fortunato a non finire contro il muro. Mi dispiace per la squadra”.

Hamilton ha perso tempo e posizioni, rischiando anche di danneggiare la monoposto. Vasseur, interpellato sull'episodio, ha fatto riferimento a un leggero ritardo nelle comunicazioni radio, lasciando però intendere che il tempo per reagire ci fosse. Il bilancio della Ferrari non sarebbe cambiato di molto, ma non si può fare a meno di notare che per la seconda volta in quattro gare Hamilton ha ignorato le indicazioni del muretto facendo di testa sua. E come a Singapore, la sua scelta si è confermata sbagliata.

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