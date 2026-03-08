Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Ecco perché il movimento di Russell prima del via non è una partenza anticipata

Formula 1
Australia
F1 | Ecco perché il movimento di Russell prima del via non è una partenza anticipata

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina

Formula 1
Cina
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina

La F1 attuale è frutto di una campagna di reclutamento Costruttori: ne è valsa davvero la pena?

Formula 1
Australia
La F1 attuale è frutto di una campagna di reclutamento Costruttori: ne è valsa davvero la pena?

WEC | Martins lucido: "Non esiste solo la F1, bisogna aprirsi a tutto"

WEC
Lusail
WEC | Martins lucido: "Non esiste solo la F1, bisogna aprirsi a tutto"

IGTC | Ufficiale: Max Verstappen correrà la 24h del Nürburgring con Mercedes

Intercontinental GT Challenge
24h del Nürburgring
IGTC | Ufficiale: Max Verstappen correrà la 24h del Nürburgring con Mercedes

F1 | L'illusione di 120 sorpassi: cosa rende i duelli con le nuove vetture “ridicoli” per Bearman

Formula 1
Australia
F1 | L'illusione di 120 sorpassi: cosa rende i duelli con le nuove vetture “ridicoli” per Bearman

Il prezzo della rinata Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Prodotto
Il prezzo della rinata Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

MotoGP | Acosta primo leader del Mondiale: solo nel 42% dei casi è servito a diventare campione

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Acosta primo leader del Mondiale: solo nel 42% dei casi è servito a diventare campione
Ultime notizie
Formula 1 Australia

F1 | Ferrari, i due messaggi di Vigna: "Contento per il team. Buon inizio, ma piedi per terra"

L'amministratore delegato della Ferrari incoraggia il team di Maranello dopo la prima uscita stagionale di F1, culminata con il podio di Leclerc e il quarto posto di Hamilton. Ora sarà

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Benedetto Vigna, CEO Ferrari

Benedetto Vigna, CEO Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Che l'inizio di stagione di Formula 1 fosse (e sia) importante per la Ferrari dopo un 2025 molto difficile l'ha certificato la presenza al Gran Premio d'Australia di Benedetto Vigna, l'amministratore delegato del Cavallino Rampante.

Il manager potentino, classe 1969, ha seguito il team nella prima uscita ufficiale del 2026 per dare il suo supporto in un momento in cui la squadra di Maranello ha davvero bisogno di ogni piccola cosa per estrapolare ogni minima energia accumulabile per iniziare la rincorsa alla Mercedes.

Vigna, al termine della gara andata in scena stamattina all'Albert Park di Melbourne, si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per alcune domande, dando così il proprio quadro della situazione dopo il podio ottenuto da Charles Leclerc e il quarto posto di Lewis Hamilton. Sebbene si sia detto contento per il solido inizio, l'AD ha anche aggiunto di non essere soddisfatto: la Ferrari ha ambizioni di vittoria e per questo dovrà continuare a lavorare come ha fatto negli ultimi mesi.

"All'inizio è stato avvincente, interessante e ingaggiante. Un buon inizio, non siamo certo soddisfatti del terzo e quarto posto, perché le nostre ambizioni prevedono posizioni superiori. Però è un buon inizio, possiamo continuare a imparare perché abbiamo raccolto tanti dati".

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Lars Baron / Getty Images

"Sono contento per tutto il team, per Fréd (Vasseur), i piloti, gli ingegneri e i meccanici che erano qui ma anche quelli che erano a Maranello. Ripeto, buon inizio. Continuiamo a raccogliere dati e a capire".

Sebbene il nuovo regolamento sia stato riempito di critiche da parte del pubblico e gran parte degli addetti ai lavori, Vigna ha voluto essere cauto sotto questo fronte: serviranno alcune gare per avere un quadro più completo e realistico della situazione.

"Secondo me, prima di dare un'opinione precisa sul nuovo regolamento, è bene aspettare ancora qualche gara. La prima parte di oggi è stata molto ingaggiante. Anche l'idea di utilizzare, centellinare l'energia è qualcosa di coinvolgente. Poi vedremo le prossime gare, questa è solo la prima. Tutti continueremo a migliorare e a capire come usare tutto il pacchetto al meglio".

Per concludere, Vigna ha voluto dare due messaggi ben precisi al team. Servirà continuare con questo spirito, ma anche rimanere coesi per ambire a posizioni ancora migliori già questa stagione.

"Due i messaggi al team. Uno: Sono contento per loro perché hanno lavorato tanto. Seconda cosa: è un buon inizio. Dobbiamo continuare a essere coesi, uniti, con i piedi per terra. Dobbiamo continuare a imparare. I dati li abbiamo ed è un buon inizio. Continuiamo a lavorare".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Caso partenze: molti piloti avevano la batteria scarica già in griglia per un errore di calcolo
Prossimo Articolo F1 | L'illusione di 120 sorpassi: cosa rende i duelli con le nuove vetture “ridicoli” per Bearman

Top Comments

More from
Giacomo Rauli

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina

Formula 1
Formula 1
Cina
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina

Max: "Vogliamo che sia vera F1, ma oggi non lo è. Speriamo si possa fare qualcosa a breve"

Formula 1
Formula 1
Australia
Max: "Vogliamo che sia vera F1, ma oggi non lo è. Speriamo si possa fare qualcosa a breve"

F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"
More from
Lewis Hamilton

F1 | Vasseur: "Risultato solido. Ferrari in ritardo di circa mezzo secondo da Mercedes"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Vasseur: "Risultato solido. Ferrari in ritardo di circa mezzo secondo da Mercedes"

F1 | Hamilton: "Vantaggio Mercedes? Se dipende dal rapporto di compressione sarei deluso dalla FIA"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Hamilton: "Vantaggio Mercedes? Se dipende dal rapporto di compressione sarei deluso dalla FIA"

F1 | Vasseur: "Mercedes su un altro pianeta. Siamo lontani dal nostro potenziale"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Vasseur: "Mercedes su un altro pianeta. Siamo lontani dal nostro potenziale"
More from
Ferrari

F1 | Leclerc terzo: "Buon podio, ma la mia SF-26 non è nella finestra giusta"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Leclerc terzo: "Buon podio, ma la mia SF-26 non è nella finestra giusta"

F1 | Ferrari ha fame di energia: sono emersi i limiti di una coperta per ora troppo corta

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Ferrari ha fame di energia: sono emersi i limiti di una coperta per ora troppo corta

F1 | Leclerc, shock Mercedes: "Ho dovuto ricontrollare i dati perché non ci credevo. Impressionanti"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Leclerc, shock Mercedes: "Ho dovuto ricontrollare i dati perché non ci credevo. Impressionanti"

Ultime notizie

F1 | Ecco perché il movimento di Russell prima del via non è una partenza anticipata

Formula 1
Australia
F1 | Ecco perché il movimento di Russell prima del via non è una partenza anticipata

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina

Formula 1
Cina
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina

La F1 attuale è frutto di una campagna di reclutamento Costruttori: ne è valsa davvero la pena?

Formula 1
Australia
La F1 attuale è frutto di una campagna di reclutamento Costruttori: ne è valsa davvero la pena?

WEC | Martins lucido: "Non esiste solo la F1, bisogna aprirsi a tutto"

WEC
Lusail
WEC | Martins lucido: "Non esiste solo la F1, bisogna aprirsi a tutto"