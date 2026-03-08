F1 | Ferrari, i due messaggi di Vigna: "Contento per il team. Buon inizio, ma piedi per terra"
L'amministratore delegato della Ferrari incoraggia il team di Maranello dopo la prima uscita stagionale di F1, culminata con il podio di Leclerc e il quarto posto di Hamilton. Ora sarà
Benedetto Vigna, CEO Ferrari
Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Che l'inizio di stagione di Formula 1 fosse (e sia) importante per la Ferrari dopo un 2025 molto difficile l'ha certificato la presenza al Gran Premio d'Australia di Benedetto Vigna, l'amministratore delegato del Cavallino Rampante.
Il manager potentino, classe 1969, ha seguito il team nella prima uscita ufficiale del 2026 per dare il suo supporto in un momento in cui la squadra di Maranello ha davvero bisogno di ogni piccola cosa per estrapolare ogni minima energia accumulabile per iniziare la rincorsa alla Mercedes.
Vigna, al termine della gara andata in scena stamattina all'Albert Park di Melbourne, si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per alcune domande, dando così il proprio quadro della situazione dopo il podio ottenuto da Charles Leclerc e il quarto posto di Lewis Hamilton. Sebbene si sia detto contento per il solido inizio, l'AD ha anche aggiunto di non essere soddisfatto: la Ferrari ha ambizioni di vittoria e per questo dovrà continuare a lavorare come ha fatto negli ultimi mesi.
"All'inizio è stato avvincente, interessante e ingaggiante. Un buon inizio, non siamo certo soddisfatti del terzo e quarto posto, perché le nostre ambizioni prevedono posizioni superiori. Però è un buon inizio, possiamo continuare a imparare perché abbiamo raccolto tanti dati".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Lars Baron / Getty Images
"Sono contento per tutto il team, per Fréd (Vasseur), i piloti, gli ingegneri e i meccanici che erano qui ma anche quelli che erano a Maranello. Ripeto, buon inizio. Continuiamo a raccogliere dati e a capire".
Sebbene il nuovo regolamento sia stato riempito di critiche da parte del pubblico e gran parte degli addetti ai lavori, Vigna ha voluto essere cauto sotto questo fronte: serviranno alcune gare per avere un quadro più completo e realistico della situazione.
"Secondo me, prima di dare un'opinione precisa sul nuovo regolamento, è bene aspettare ancora qualche gara. La prima parte di oggi è stata molto ingaggiante. Anche l'idea di utilizzare, centellinare l'energia è qualcosa di coinvolgente. Poi vedremo le prossime gare, questa è solo la prima. Tutti continueremo a migliorare e a capire come usare tutto il pacchetto al meglio".
Per concludere, Vigna ha voluto dare due messaggi ben precisi al team. Servirà continuare con questo spirito, ma anche rimanere coesi per ambire a posizioni ancora migliori già questa stagione.
"Due i messaggi al team. Uno: Sono contento per loro perché hanno lavorato tanto. Seconda cosa: è un buon inizio. Dobbiamo continuare a essere coesi, uniti, con i piedi per terra. Dobbiamo continuare a imparare. I dati li abbiamo ed è un buon inizio. Continuiamo a lavorare".
