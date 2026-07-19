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F1 | Ferrari ha pensato alla gara: fatte scelte per difendere le gomme dal surriscaldamento

Poco prima del GP del Belgio non si parla d'altro che di potenza dei motori endotermici e della ricarica dell'energia, ma nell'arco dei 44 giri della gara bisogna saper preservare gli pneumatici visto che è prevista una strategia ad un solo pit stop. A Maranello questo aspetto hanno provato a non sottovalutarlo. Ci avranno preso?

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Marc Fleury

Se togliamo il valore della clamorosa scia che Isack Hadjar è riuscito a regalare a Max Verstappen nel giro decisivo della Q3 (valutato in quasi tre decimi), emerge la strepitosa superiorità con cui Kimi Antonelli ha firmato la sua sesta pole position stagionale, affiancando un certo Alberto Ascari. La fotografia del sabato, quindi, ci mostra il fuoriclasse bolognese davanti e tutti gli altri da distanziare quasi di mezzo secondo, compreso Lando Norris che poi si è preso la penalizzazione in griglia di 10 posizioni. 

Uno contro tutti. Ma in gara sarà veramente così? La Ferrari, probabilmente, non ha espresso il suo meglio nel giro secco: i tecnici di Maranello hanno ragionato pensando alla gara, consapevoli che i sorpassi a Spa-Francorchamps si possono tentare anche se non sono facili... 

La Ferrari SF-26 di Hamilton dopo il botto in FP3

La Ferrari SF-26 di Hamilton dopo il botto in FP3

Foto di: Marc Fleury

Lewis Hamilton ha detto che la sua SF-26 non era la stessa della FP3 dopo il botto... "Non avremmo potuto lottare per la pole, ma credo che con la macchina che avevamo nelle FP3 sarei forse riuscito a cogliere il terzo posto o nei pressi. Dunque, mi sono mancati un paio di decimi nel giro della Q3. La macchina non era identica a quella che avevo preparato per le qualifiche, ma ho fatto del mio meglio con quello che avevo". 

Charles Leclerc, per la bandiera gialla mostrata all’ingresso della pit lane, dice di averci lasciato la posizione su George Russell: guardando i dati sembra che in realtà il tempo perso sia stato minore, perché poi all’uscita della Bus Stop era più veloce rispetto al tentativo precedente. Stiamo parlando di quisquilie, per quanto ormai le prestazioni si misurano in millesimi. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Marc Fleury

Leclerc, probabilmente, era un po’ teso per il problema alla power unit, apparso in FP3, ma poi risolto fra Q1 e Q2. Pare si sia trattato di un guaio elettrico nella zona della batteria che costava sui rettilinei fino a quattro decimi e, per fortuna, è stato individuato e brillantemente risolto dai tecnici del Cavallino senza la necessità di cambiare il componente. 

La Ferrari è arrivata a Spa-Francorchamps con una configurazione aerodinamica più carica (con il sistema FTM montato) e senza l’ala evoluta della Macarena (che era a disposizione). Le ultime simulazioni avevano indicato che la Scuderia avrebbe dovuto “sfruttare” il T2, vale a dire il tratto guidato della pista, per preservare le gomme.

Se in Austria era stata deliberata una Ferrari con il “paracadute” che generava drag (resistenza all’avanzamento), non si è voluto fare l’errore opposto in Belgio, andando in una direzione più prudente, nella consapevolezza che si possa pagare qualcosa in qualifica per poi non snaturare le caratteristiche della SF-26 in gara. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Vedremo oggi pomeriggio se la scelta avrà pagato (del resto anche la Mercedes si era presentata venerdì mattina con una W17 esageratamente scarica, correggendo poi prontamente la configurazione aerodinamica).  

A sentire i soloni del Circus la partita si giocherà essenzialmente sulla capacità di usare l’energia laddove effettivamente serve, con implicazioni diverse fra chi deve difendere la posizione chi vuole andare all’attacco. Certo, il deployment e la ricarica faticosa della batteria sono aspetti importanti della prestazione, ma non trascuriamo l’usura delle gomme. 

La strategia della gara prevede una sola sosta (media e poi hard) e considerando gli elevati livelli di energia trasmessi agli pneumatici dalle alte velocità, dai carichi verticali e, soprattutto, dalle forze laterali, è indispensabile preservare dal surriscaldamento le gomme del lato sinistro che sono le più sollecitate. 

In una partita che sembra decisa dalla potenza del motore endotermico, dalla gestione dell’energia, a Maranello hanno tenuto in debita considerazione anche l’aspetto meccanico della SF-26. Per essere aggressivi nelle libere avevano puntato su un camber piuttosto esasperato (meno impronta a terra e più velocità massima), ma pensando ai 44 giri del GP sarebbe stata scelto un setup meno estremo. E potrebbe essere la chiave per difendersi con onore su un tracciato che sembra fatto per la rossa. 

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