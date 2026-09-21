F1 | Ferrari: Gualtieri sta riorganizzando l'area motori e aspetta l'arrivo di un rinforzo pesante

La Ferrari è già entrata nel futuro: la squadra del Cavallino sta portando avanti una ristrutturazione del reparto motori senza clamori, ma con l’obiettivo di dare un nuovo impulso di idee al gruppo di lavoro diretto da Enrico Gualtieri.

La Scuderia non ha ancora abbandonato lo sviluppo della SF-26, ma l’attenzione dei tecnici si è spostata ormai al 2027. A Maranello aspettano l’arrivo di alcuni rinforzi da fuori: in particolare c’è attesa per una figura di rilievo di Red Bull Powertrains. Si tratta di un ingegnere di cui ancora non si conosce il nome, ma che è stato costretto ad un anno di gardening leave, segno che è un primo livello.

Stando alle indiscrezioni si dice che sia uno specialista fra quelli chiamati a Milton Keynes da Brixworth, vale a dire da Mercedes AMG High Performance Powertrains, il regno di Hywel Thomas dove è nata la power unit che sta dominando la stagione 2026 con dodici vittorie su quattordici GP disputati.

Enrico Gualtieri, direttore tecnico power unit Ferrari Foto di: Ferrari

Sarà un tecnico che porterà la cultura di due gruppi di lavoro con filosofie molto diverse da quelle praticate a Maranello e dovrebbe portare idee fresche. E non sarà l’unico rinforzo che verrà portato nello staff di Gualtieri da qui alla fine dell’anno, così come sono previsti specifici innesti anche nell’area telaio aerodinamica curata dal direttore tecnico Loic Serra.

Non solo, ma a quanto risulta a Motorsport.com ci saranno anche dei movimenti all’interno del pianeta motori con spostamenti e promozioni interne finalizzate a liberare delle energie fresche, per quanto Davide Mazzoni, Guido De Paola e Luigi Fraboni, esponenti di spicco delle “vecchia” guardia, saranno sempre nel... cuore del Cavallino.

Dall’area del GT arriva Francesco Morettini che avrà il compito di riorganizzare l’ufficio tecnico: specialista di elettromeccanica e nello sviluppo di componenti strategici, si integrerà con Francesco Marino che già cura l’area della qualità e Luca Poggio, direttore dell’area ibrida ed elettronica del prodotto. Sono figure con un’esperienza ultraventennale nella Scuderia: non pivelli, ma tecnici di rango in grado di integrare lo staff esistente.

Antonio Giovinazzi, Ferrari, nel test Pirelli di Imola Foto di: Pirelli

La Ferrari sta definendo il motore 2027 con l’obiettivo di cercare di chiudere il gap di potenza dal Mercedes M 17 E Performance. Non ci sarà un’abiura del motore “caldo”, ma una revisione del concetto che porterà, comunque, all’incremento della temperatura in camera di combustione grazie alla testa e ai componenti del sei cilindri in acciaio che viaggerà in parallelo con l’evoluzione della benzina Shell, visto che nel paddock non è ancora considerata la più competitiva. È prevista l’adozione di un turbo compressore Garrett di diametro più grande andando nella direzione di Mercedes e Red Bull per cercare potenza e per ottimizzare i tempi di ricarica dell’ibrido.

I vantaggi del vituperato progetto del motore 067/6 non sono stati sfruttati appieno nell’ambito del telaio e aerodinamica, perché c’è ancora un margine importante per la riduzione delle masse radianti a favore di una monoposto più estrema nella riduzione della resistenza all’avanzamento. E l’arretramento del T-tray definito dal regolamento FIA imporrà anche il rifacimento della scocca nella zona sotto alle gambe dei piloti.

La Ferrari, quindi, ha l’ambizione di estrarre per il prossimo campionato una vettura capace di sfidare la Mercedes: è su questi presupposti che non sembrano credibili le voci di chi vorrebbe un avvicendamento di Fred Vasseur al vertice della Scuderia. Se ci fosse la sostituzione del team principal, inevitabilmente chi dovesse arrivare alla Gestione Sportiva sarebbe tentato di fare un cambiamento profondo, dovendo ricominciare un ciclo praticamente da zero. Non sembra che questa sia, adesso, la volontà di chi guida il Cavallino...



