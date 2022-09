F1 | Ferrari: Giovinazzi e Shwartzman sulla SF21 a Fiorano

Carica lettore audio

Il rumore inconfondibile della power unit di Formula 1 ha confermato una giornata di attività intensa sul circuito di Fiorano. A scendere in pista in mattinata è stata una SF21 (monoposto utilizzata dalla Scuderia la scorsa stagione) con al volante Antonio Giovinazzi.

Un test pianificato per consentire al tester della Ferrari di ritrovare gli automatismi al volante di una monoposto di Formula 1 in vista della partecipazione alla sessione FP1 del Gran Premio d’Italia con la Haas.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, lascerà il posto a Giovinazzi nella FP1 di Monza Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Giovinazzi ha completato le prove pianificate con la pausa pranzo, e proseguirà il suo lavoro al simulatore, per prendere confidenza con la Haas, monoposto ad effetto suolo che guiderà a Monza per la prima volta.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari

Nel pomeriggio a scendere in pista è stato Robert Shwartzman, proseguendo il suo apprendistato sulla monoposto dello scorso anno, vettura che ha già avuto modo di guidare a metà luglio sul circuito del Mugello.

Anche quello di Shwartzman è un test di preparazione in vista delle due sessioni FP1 che attendono il pilota israeliano al volante della F1-75.

La Ferrari non ha ancora annunciato in quali Gran Premi vedremo in pista Shwartzman nel turno del venerdì mattina, ma secondo indiscrezioni potrebbero essere a Suzuka ed Austin, weekend nei quali la sessione FP2 passerà dagli abituali 60 a 90 minuti, come richiesto dalla Pirelli per provare le mescole 2023.

L’allungamento della sessione pomeridiana consentirebbe al pilota titolare che cederà la monoposto a Shwartzman nella FP1, di avere a disposizione trenta minuti in più di prove nel turno FP2.