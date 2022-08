F1 | Ferrari ferie finite: Leclerc a Spa con motore e ibrido nuovo?

Carica lettore audio

La sosta estiva è finita: la Formula 1 rimette in moto in vista del GP del Belgio che si disputerà nel prossimo weekend a Spa Francorchamps. E la Gestione Sportiva riapre i battenti: il primo turno di lavoro dei tre programmati inizierà a mezzanotte, non appena sarà scattata la domenica. Non c’è dì di festa dopo le ferie comandate dalle regole FIA per preparare la ripresa del campionato mondiale.

La Ferrari torna in pista per superare la cocente delusione del GP d’Ungheria: Budapest doveva essere il terreno dove la rossa voleva affermare la sua superiorità tecnica e l’ambizione era di siglare una doppietta che permettesse a Charles Leclerc di ridurre il distacco dal leader mondiale, Max Verstappen.

Il monegasco, invece, dopo una gara sciagurata per il Cavallino, con il sesto posto magiaro è finito a 80 punti dall’olandese, dando di fatto l’addio al mondiale piloti. Dopo una prima settimana roventissima, le due successive di chiusura hanno messo la sordina alle polemiche, e ora nella Scuderia si cerca di scavalcare l’Ungheria per ritrovare il filo della matassa.

La F1-75 nelle temperature fresche di Budapest non ha funzionato a dovere, mostrando il fianco alla Red Bull che ha portato a casa una vittoria non contemplata nei piani del team di Milton Keynes, con una R18 sulla carta poco adatta alle piste molto guidate.

La Ferrari, quindi, inizia la seconda parte della stagione per confermare quanto di buono ha mostrato a livello tecnico fino a oggi, raccogliendo molto meno del potenziale che ha portato in pista. Spa-Francorchamps sarà un appuntamento importante, se non cruciale.

Non rappresenta solo la ripresa della stagione, ma la gara sul tracciato nelle Ardenne apre una tripla che comprende anche Zandvoort e Monza. Due piste veloci, più la gara olandese che è quella di casa del leader iridato. Un tris di appuntamenti che può indicare quale ruolo la Scuderia vorrà giocare in questa seconda parte del mondiale: in difesa dall’inossidabile Mercedes che si è portata a soli 30 punti nel Costruttori dalle rosse o all’attacco comunque e sempre delle Red Bull?

In Belgio entra in vigore la TD39 che cambia le verifiche FIA sulle flessioni della tavola: a Maranello si sentono tranquilli di non perdere troppe prestazioni, visto che le simulazioni assicurano che la F1-75 potrà essere competitiva. Gli aerodinamici hanno deliberato il pacchetto di novità per le piste veloci, con un’ala posteriore che cercherà ancora più efficienza con l’ala mobile aperta e altri interventi finalizzati a ridurre la resistenza all’avanzamento.

Le prove libere del venerdì avranno un ruolo strategico, perché la Ferrari potrebbe decidere di fare un doppio passo strategico: omologare per Charles Leclerc un motore termico nuovo, il quinto della stagione, che costerà solo cinque posizioni di penalizzazione sulla griglia di partenza se la rossa dovesse confermare in pista i dati positivi visti al simulatore.

Allo 066/7 rivisto e corretto dopo aver potuto lavorare sull’affidabilità si dovrebbe abbinare l’ultima evoluzione dell’ibrido che deve essere omologata prima del congelamento che resterà valido fino al 2025.

La Scuderia, quindi, potrebbe puntare a disputare Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza con una PU fresca e più potente (si parla di una quindicina di cavalli), nella consapevolezza che quella del Belgio è una pista che dovrebbe permettere a Charles di rimontare in gara.

Gli ingegneri del Cavallino si augurano solo di poter disputare un venerdì “normale”, senza interferenze o condizionamenti meteo, per programmare una strategia aggressiva. Ci auguriamo che lo stesso atteggiamento aggressivo che verrà adottato a livello tecnico si possa vedere anche a livello di strategie, mostrando una Scuderia coraggiosa visto che ormai non ha più niente da perdere…