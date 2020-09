Ferrari FDA: ecco Shwartzman sulla SF71H a Fiorano

I piloti della FDA hanno iniziato a Fiorano l’intesa giornata di test con la SF71H in vista del loro debutto stagionale in F1. Mick Schumacher sarà impegnato nelle prove libere del GP dell'Eifel al Nurburgring con l’Alfa Romeo C39 che sarà lasciata libera da Antonio Giovinazzi, mentre Callum Ilott sarà impegnato sulla Haas VF-20 di Romain Grosjean.

Il terzo giovane alfiere del Cavallino, Robert Shwartzman entrerà in scena nel GP di Abu Dhabi: per il russo quello di oggi sarà il debutto assoluto al volante di una monoposto di F1.

Il primo a scendere in pista con la SF71H del 2018 è stato il meno espoerto: è toccato a Robert Shwartzman effettuare una sorta di shakedown poco dopo le 9 quando il team diretto da Laurent Mekies e l’ingegnere Marco Matassa ha messo in moto la Rossa dotata delle gomme Demo. Per il russo si tratta della prima uscita su una Rossa e sta prendendo confidenza con la Formula 1 in modo molto graduale: dopo alcune tornate di apprendistato è già arrivato a un tempo di 59"4.