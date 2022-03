F1 | Ferrari F1-75: scopriamo cosa c'è sotto alle pance

Carica lettore audio

Mentre si discute della legalità della Mercedes W13, è possibile scoprire qualche caratteristica della Ferrari F1-75. Per ora la rossa continua a dettare la classifica dei tempi con Charles Leclerc nella prima giornata di test in Barhain che precede di una settimana la gara di apertura del mondiale proprio a Sakhir.

La Ferrari sta girando con regolarità in pista, ma nelle soste per effettuare delle regolazioni i meccanici sono stati costretti a togliere la carrozzeria delle pance e il nostro Giorgio Piola è stato abile a cogliere la rossa… nuda, permettendoci di osservare alcuni particolari interessanti del progetto.

Ferrari F1-75: il cono è strutturale

Ferrari F1-75, dettaglio delle fiancate aperte con il cono inferiore che supporta il fondo Photo by: Giorgio Piola

Se la Mercedes ha usato il cono anti-intrusione superiore per dare vita ad un’ala centrale, separandolo dalla pancia vera e propria, a Maranello hanno deciso di sfruttare quello inferiore non solo per ragioni di sicurezza, ma anche strutturali. L’immagine, infatti, ci permette di osservare come il fondo del tunnel Venturi sia ancorato anche al cono per evitare delle flessioni del fondo che potrebbero determinare delle perdite di carico.

Ferrari F1-75: radiatori "impaccati"

Ferrari F1-75: ecco i radiatori che sono impaccati uno sull'altro Photo by: Giorgio Piola

Se andiamo a guardare la monoposto dal lato destro, possiamo osservare che i tecnici della Scuderia hanno “impaccato” tre radiatori dell’impianto di raffreddamento della power unit 066/7. Il concetto non è molto dissimile da quello della SF1000: l’intenzione degli ingegneri capeggiati da Enrico Cardile è di mantenere i pesi più in basso il possibile, evitando di portare troppi elementi del cooling sopra al 6 cilindri, per avere anche un cofano motore molto profilato a vantaggio dell’efficienza dell’ala posteriore.

Si possono notare anche i convogliatori che hanno il compito di orientare l’aria calda verso le branchie aperte nella parte superiore della pancia e facilitare l’estrazione delle alte temperature dalla fiancata con una buona fluidodinamica.