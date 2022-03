F1 | Ferrari F1-75: modificato l'estrattore nei box

Carica lettore audio

La Ferrari in Bahrain ha mantenuto la configurazione della F1-75 che si era vista a Barcellona, mentre la Mercedes ha portato a Sakhir la W13-mini che tante discussioni ha scatenato nel paddock per le sue pance estreme e la Red Bull ha fatto debuttare un nuovo pacchetto aerodinamico con fiancate dotate di un nuovo scivolo e un fondo modificato per rendere la RB18 meno sensibile al porpoising.

Ferrari F1-75, dettaglio delle novità sul fondo Photo by: Motorsport Images

La squadra del Cavallino ha lavorato molto sul fondo: ha proposto tre diverse soluzioni, prima di andare nella direzione seguita dalla McLaren e che ha dato i migliori risultati in pista nella lotta al saltellamento. La Mercedes oggi sembra aver trovato la via della messa a punto della W13 con Lewis Hamilton che ha chiuso un positivo long run con due delle mescole che saranno utilizzate bel GP del Bahrain, ma la Ferrari non è affatto rimasta con le mani in mano.

Ferrari F1-75, dettaglio del diffusore modificato nella parte centrale Photo by: Motorsport Images

I tecnici della Gestione Sportiva hanno lavorato su aspetti poco visibili ed appariscenti della macchina: nella terza giornata di test la Scuderia ha modificato la parte centrale dell’estrattore posteriore che ora sembra più snella.

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra, infatti, come sia stata modificata la “chiglia” del fondo: i rattoppi di carbonio indicano che si tratta di modifiche che sono state apportate nei box, seguendo le indicazioni che sono arrivate dal proficuo lavoro in pista.