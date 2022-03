F1 | Ferrari F1-75: modifica al fondo anti porpoising

Carica lettore audio

Il porpoising resta il problema principale da risolvere sulle monoposto a effetto suolo che stanno girando in Bahrain nella seconda sessione di test pre season. Il saltellamento in rettilineo è un fenomeno ancora molto visibile che rende l’attività in pista molto difficile per i piloti.

Ferrari F1-75: c'è una nuova paratia verticale sul fondo Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75, dettaglio del fondo di Barcellona Photo by: Giorgio Piola

La Ferrari sulla F1-75 ha ulteriormente modificato il fondo rispetto alla versione rivista che era apparsa a Montmelò: l’immagine di Giorgio Piola ci mostra l’apparizione di un deviatore di flusso verticale che è stato collocato davanti al taglio a conchiglia che si era notato in Spagna.

Charles Leclerc parlando del saltellamento nei giorni scorsi, aveva fatto riferimento alle turbolenze che si possono sentire in aereo: in questa fase la rossa sembra soffrire molto meno del problema e, almeno all’inizio del turno di Sakhir, il pilota monegasco si è messo in cima alla lista dei tempi usando una mescola di gomme Pirelli morbida (C4).

Il debutto della Mercedes W13 evo ha messo in subbuglio il paddock della Formula 1, ma a Maranello non si sono fatti prendere dal panico e lavorano sulla messa a punto della rossa che è certamente la monoposto che va in controtendenza con la freccia d’argento e la Red Bull RB18 che hanno scelto pance minime rispetto alla F1-75 che ha fatto del profondo scavo superiore la sua principale caratteristica.

Questa sessione di test che precede il GP del Bahrain dovrà un po’ chiarire qual è il concetto più efficiente…