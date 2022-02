F1 | Ferrari F1-75: il terzo elemento della sospensione anteriore

Carica lettore audio

Carlos Sainz prosegue il lavoro di conoscenza della F1-75: lo spagnolo per ora capeggia la tabella dei tempi del mattino, senza cercare minimamente le prestazioni. Il madrileno, infatti, non spinge, ma è concentrato a raccogliere informazioni sulla rossa e a giudicare dai volti rilassati del box, tutto procede secondo i piani, in un marcamento a distanza con Red Bull e Mercedes.

In una delle soste ai box Giorgio Piola è riuscito a cogliere la Ferrari senza il vanity panel che copre i cinematismi della sospensione anteriore. Va detto che lo staff diretto da Enrico Cardile non ha cercato le esasperazioni in questo campo, preferendo puntare sul classico. Lo schema anteriore è push rod, con il puntone che si articola al rocker nel punto più alto della scocca.

Ben visibile c’è il terzo elemento trasversale a comando obbligatoriamente meccanico che testimonia come a Maranello non abbiano voluto puntare su soluzioni troppo spinte dal punto di vista meccanico.

I due triangoli sono piuttosto ravvicinati per ragioni aerodinamiche visto che devono laminare il flusso dividendo quello destinato al raffreddamento della power unit 066/7 da quello da indirizzare ai canali Venturi e al fondo. La Ferrari ha curato molto le cover in carbonio affinché la loro forma consenta il massimo sfruttamento aero concesso dai regolamenti.

A proposito di raffreddamento, l’immagine ci mostra la parzializzazione della bocca dei radiatori, segno che il motore non ha “fame” di aria e, anzi, per portare alla minima temperatura di funzionamento il 6 cilindri è stato necessario mettere dello scotch sulle prese.