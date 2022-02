F1 | Ferrari F1-75: forme curvy una scelta, ma si possono cambiare

Carica lettore audio

La Ferrari sembra la squadra che ha fatto il più grosso salto di qualità rispetto allo scorso anno: la F1-75 a parità di mescola di gomma (C3) è arrivata ad un decimo dalla Red Bull RB18 del genio Adrian Newey.

Questo è l’unico parametro di confronto che può dare permettere minima comparazione con la monoposto di Milton Keynes, perché i top team non hanno mai cercato la prestazione, ma hanno preferito girare per raccogliere dati e cercare la giusta correlazione fra pista, galleria del vento e simulatore.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

È corretto aggiungere che le due Mercedes W13 che hanno svettato alla fine dei tre giorni di test a Barcellona hanno ottenuto il tempo con la gomma C5, vale a dire la più morbida della gamma Pirelli, ma hanno girato con circa 70 kg di benzina a bordo. Quasi a voler dimostrare, dopo i diversi guai patiti, specie con il saltellamento, di non riuscire a estrarre un tempo che potesse bucare il muro dell’1’18”.

Il pre season test, come lo ha definito la F1, non ha dato indicazioni precise sulle prestazioni delle monoposto (è davvero troppo presto), ma ha fatto crescere le quotazioni della Scuderia: Charles Leclerc e Carlos Sainz jr. hanno coperto 2.052 km promuovendo la power unit 066/7 e dando riscontri positivi al lay-out della rossa curata da Enrico Cardile.

Ferrari F1-75, dettaglio della pancia scavata Photo by: Giorgio Piola

Mattia Binotto durante la presentazione della F1-75 aveva spiegato che le forme “curvy” erano state deliberate dopo un’attenta comparazione con la monoposto a pance spioventi e i vantaggi aerodinamici visti nel wind tunnel giustificavano la fiancata con il profondo scavo nella parte superiore.

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra in maniera inequivocabile come il disegno della fiancata larga non sia una scelta tecnica dettata dalla meccanica (posizione dei radiatori o altro), ma da una precisa volontà progettuale.

L’eventuale conversione della F1-75 a una macchina in stile Mercedes non sarebbe affatto impossibile, perché nella modularità che contraddistingue la vettura deve essere stata pensata anche questa opzione, per quanto i dati raccolti finora abbiano dato indicazioni più che positive alla versione “curvy”.

Per esprimere giudizi più precisi sulle prestazioni bisognerà aspettare i test del Bahrain, ma è indiscutibile il fatto che la Ferrari abbia ricominciato ad attirare su di sé delle attenzioni, dopo due anni di vero anonimato.

Dettaglio delle branchie della Mercedes W13 Photo by: Giacomo Rauli Le branchie aperte sulla Red Bull RB18 Photo by: Giorgio Piola

Mentre Mercedes e Red Bull hanno via via aperto le carrozzerie per simulare il raffreddamento dei GP più caldi, la Scuderia ha fatto un lavoro opposto chiudendo le branchie della pancia sinistra (ad esclusione delle prime tre) potendo migliorare l’efficienza aerodinamica.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75: le branchie della pancia sinistra sono state parzializzate Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

I piloti hanno espresso giudizi positivi e hanno apprezzato l’impegno della squadra nell’individuare e ridurre il saltellamento in rettilineo dovuto al porpoising, mostrando una buona reattività della vettura alle modifiche. La squadra di Maranello nell’ultimo giorno di test ha tirato fuori un fondo nuovo che è stato la prima risposta concreta al problema.

Ferrari F1-75, dettaglio del nuovo fondo anti saltellamento Photo by: Giorgio Piola

La squadra che per prima troverà la soluzione avrà un vantaggio competitivo nei primi GP, potendo girare con un’altezza da terra più bassa e beneficiando di un carico aerodinamico maggiore. A Maranello non vogliono fare proclami, ma certi sorrisi valevano molto più di tante parole…