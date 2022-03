F1 | Ferrari F1-75: ecco l'ammortizzatore del T-tray

Carica lettore audio

Ecco la Ferrari in preparazione delle prove libere del GP del Bahrain di domani: la F1-75 nell’immagine di Giorgio Piola ci svela un particolare molto interessante che di solito resta ben nascosto: si tratta dell’ammortizzatore che la FIA ha concesso di montare alle squadre sotto alla scocca in prossimità del T-tray.

Non è una novità assoluta, perché se ne parlava già nel 2013 sulla Red Bull RB9, con interpretazioni diverse nel tempo in funzione delle mutate regole dettate dalla FIA.

Con l’introduzione delle monoposto a effetto suolo abbiamo visto fondi che tendono a strisciare sull’asfalto alla ricerca del massimo carico aerodinamico: uno dei punti più critici torna ad essere quello del T-tray.

Per evitare che lo splitter si possa rompere con facilità, la FIA ha permesso di controllare le flessioni del T-tray usando addirittura un ammortizzatore per frenare il ritorno del labbro nella posizione naturale, dopo il contatto con il manto della pista o un cordolo.

I commissari tecnici hanno spiegato con cura come può funzionare: se lo strumento fosse utilizzato per tenere più in alto lo splitter sotto alla scocca, ci troveremmo di fronte a una soluzione illegale, perché consentirebbe alla monoposto di abbassare ancor più l’anteriore aumentando sensibilmente il carico aerodinamico.

I tecnici, invece, possono lavorare sulla funzione contraria: rallentare il ritorno dello splitter in posizione statica dopo che si è deformato verso l’alto strisciando su un’asperità della pista.

L’idea è di evitare che il T-tray possa danneggiarsi frequentemente negli sfregamenti sulla pista e sui cordoli.

È per questa ragione che la FIA ha permesso un certo grado di flessibilità del materiale: i commissari tecnici in verificano controllano un movimento può essere al massimo di 5 mm lineari sotto una certa spinta.

L’anno scorso bastava l’utilizzo di barre di torsione, mentre con le monoposto a effetto suolo la Ferrari ha preferito introdurre un vero e proprio ammortizzatore. E non è l’unica squadra ad aver preso questa via: è vero che questo strumento costa del peso, ma è altrettanto vero che il rischio di danneggiare lo splitter sarebbe molto elevato senza lo smorzatore.