F1 | Ferrari F1-75: doppio fondo ma con lo scavo stile McLaren

Come sarà la Ferrari F1-75 che verrà presentata domani via streaming alle 14? Del colore rosso abbiamo già detto, possiamo confermare che la fascia nera vista sull’abbigliamento dei piloti verrà riportata sulla macchina: l’ala anteriore e quella posteriore saranno black, come la linea sotto alle pance.

Ma non è certo la livrea a catalizzare l’attenzione dei tifosi del Cavallino: la Scuderia è chiamata con la nuova rossa a tornare nelle posizioni di vertice, a lottare per la vittoria con Red Bull e Mercedes, spazzando via dalla memoria gli ultimi due anni a bocca asciutta.

I tecnici della Gestione Sportiva hanno rinunciato allo sviluppo della SF21 per dedicare energie e risorse al progetto 2022, per cui è lecito aspettarsi un qualcosa di non convenzionale, rispetto a quello che abbiamo visto finora.

Il primo elemento che possiamo mettere sul tavolo è che la F1-75 è di filosofia diversa rispetto alla Haas. La monoposto di Simone Resta ha le fiancate corte e la rampa della pancia che scende.

Se la Ferrari di Enrico Cardile e David Sanchez ha abbracciato un concetto diverso, allora ce la dobbiamo aspettare con il doppio fondo, sulle stile dell’Aston Martin AMR22 che, certo, non ha riscosso particolari consensi, e dell’Alfa Romeo C42 camouflage che abbiamo sorpreso ieri a Fiorano nello shakedown funzionale.

Oppure a Maranello sono riusciti a trovare una terza via? Stando ad alcune indiscrezioni filtrate dalla GeS, la F1-75 potrebbe regalarci un’interpretazione delle regole 2022 che non si alligni a pance corte o doppio fondo.

E di cosa si potrebbe trattare? Ci hanno consigliato di andare a guardare la McLaren MP4-26 del 2011 per la forma delle pance. Non tanto per la bocca dei radiatori che era a forma di elle, mentre sulla rossa sarà più tradizionale, posta in alto sopra al cono anti-intrusione, quanto per l’andamento delle fiancate con vistosissime branchie disposte su due piani diversi, perché non c’è una pancia con la rampa, ma anzi c’è una fiancata inedita con uno scavo centrale che avrebbe dato buoni risultati in galleria del vento.

Lo spazio destinato al doppio fondo, in basso, sembra piuttosto limitato, ma non c’è dubbio che la F1-75 sarà una macchina destinata a far discutere nei prossimi giorni, in attesa che faccia il suo debutto a Barcellona nel filming day che precede i test pre season che inizieranno il 23 febbraio…