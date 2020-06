Ferrari: ecco il video di Leclerc a Maranello sulla SF1000

Qualcuno si sarà domandato come mai Charles Leclerc abbia potuto girare per le strade di Maranello con la Ferrari SF1000? Gli inflessibili regolamenti della FIA impediscano che si giri con una monoposto dell'anno in corso se non nei due fiming day che vengono concessi ogni anno alle squadre.

Eppure il team del Cavallino non andava certo a "sprecare" una giornata promozionale che può valere 100 km in pista in cambio di un'uscita dai cancelli della sede di via Abetone Inferiore per passare davanti alla Gestione Sportiva, il Museo Ferrari ed entrare nella pista di Fiorano per fermare la Rossa sul rettilineo della pista di casa.

Le immagini molto emozionanti che vi proponiamo sono state girate alle 6,30 di giovedì mattina pare su espressa richiesta di Formula 1 che vuole dare un segno tangibile della... ripartenza della Formula 1 dopo il lockdown.

Niente fuori dalle regole, quindi, ma anzi un'opportunità per vivere un qualcosa di speciale che può servire a far crescere la voglia di GP...