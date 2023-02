F1 | Ferrari: ecco il vestiario per la stagione 2023

Carica lettore audio

Prosegue l’avvicinamento al 14 febbraio, il giorno scelto dalla Ferrari per togliere i veli alla monoposto per il prossimo campionato.

Lo scorso venerdì, dinanzi ai meccanici, al neo-Team Principal Fred Vasseur, il Vice Presidente Piero Ferrari e il CEO Benedetto Vigna, la vettura 2023 ha fatto sentire per la prima volta il proprio ruggito nel silenzio invernale compiendo il celebre fire-up, quella procedura ormai diventata il simbolo dell’avvio della nuova stagione. Un momento cruciale nel programma di assemblaggio di un’auto, il culmine di mesi di lavoro dietro le quinte, in cui i tecnici hanno il compito di verificare che tutti i sistemi, come quelli elettrici e quello idraulico, rispondano come previsto senza problemi.

In attesa della presentazione ufficiale della vettura prevista a Maranello nel giorno di San Valentino, ecco il teamwear della Scuderia per la stagione 2023, che riprende il disegno impiegato per festeggiare il 75° anniversario della casa del Cavallino lo scorso anno durante il weekend del Gran Premio d’Italia.

Al posto del “giallo Modena”, utilizzato in quel fine settimana di Monza per celebrare il percorso storico e le origini dell’azienda, naturalmente per il prossimo mondiale la nuova veste vedrà ancora il rosso protagonista come ormai da tradizione, a cui si affiancherà un tocco di nero sulle spalle con il simbolo del Cavallino ben in evidenza.

Sul nuovo vestiario Ferrari spicca l’assenza dei due sponsor Velas e Snapdragon, le cui strade si sono separate a fine 2022. L’accordo con il marchio di Qualcomm è scaduto alla conclusione della passata stagione e non è stato prorogato, venendo poi sostituito dall’arrivo di Harman Automotive, la quale sarà anche partner per la progettazione dell'infotainment e sistemi di bordo delle future macchine stradali.

