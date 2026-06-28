F1 | Ferrari, ecco il lato oscuro della SF-26: da Barcellona a Spielberg cambia tutto

La vittoria di Barcellona era stata il risultato di un incastro perfetto, sfruttato al meglio da Lewis Hamilton. Due settimane dopo, al Red Bull Ring, la Ferrari si è invece confermata la quarta forza in campo, senza poter recriminare contro episodi o circostanze sfavorevoli. Probabilmente nessuno dei due weekend ha restituito la reale fotografia del potenziale della SF26: troppo brillante in Spagna, troppo opaca a Spielberg. Al termine del fine settimana austriaco resta la sensazione che qualcosa non abbia funzionato nella preparazione dell'assetto e, soprattutto, nel lavoro svolto nella giornata di venerdì.

Il risultato è stato un ritardo di ventisei secondi accusato da Hamilton sotto la bandiera a scacchi e di quarantacinque incassato da Leclerc. A mettere in salita la gara delle due Ferrari non è stato tanto il motore, ancora inferiore alla Mercedes sul fronte della potenza, quanto un assetto che non ha mai consentito alla SF26 di trovare il giusto equilibrio. “Slittavo, e di conseguenza surriscaldavo parecchio le gomme posteriori”, ha riassunto Leclerc. Hamilton, dal canto suo, ha utilizzato tutte le mescole portate dalla Pirelli a Spielberg, ma nessuna gli ha permesso di trovare un ritmo competitivo. “La macchina non ha digerito nessuna gomma – ha ammesso Lewis – è stata una gara dura, davvero molto difficile”.

I limiti della Ferrari erano già emersi nella simulazione gara della seconda sessione di prove libere del venerdì, quando il distacco dai rivali diretti era apparso significativo. Le modifiche di setup apportate in serata hanno migliorato il rendimento sul giro secco, consentendo un passo avanti in qualifica, ma lasciavano aperto l'interrogativo sul comportamento della monoposto nell'arco dei 71 giri di gara. Nei primi passaggi entrambe le Ferrari hanno provato a tenere il ritmo delle Mercedes, sfruttando la buona posizione in griglia, ma nell'ottica della gestione degli pneumatici quella scelta si è rivelata un errore. "Abbiamo dovuto cambiare strategia – ha spiegato Vasseur – ma tutto è andato storto".

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Nei primi giri ho superato Charles e ho pensato che la gara potesse prendere una buona piega – ha raccontato Hamilton – poi mi sono ritrovato a battagliare con George. Sono riuscito a resistere solo per pochi giri, quindi le gomme posteriori hanno iniziato a perdere aderenza. Per qualche ragione il bilanciamento era molto precario".

Alla fine il verdetto della pista è stato inequivocabile. Entrambi i piloti hanno sofferto un posteriore instabile, ma Leclerc ha pagato un prezzo ancora più elevato, vivendo una gara costantemente sulla difensiva e dovendo anche cedere il confronto diretto con il compagno di squadra.

"È molto difficile da capire – ha commentato Charles, faticando a nascondere la delusione – credo che nessuno stia davvero comprendendo perché da un weekend all'altro vediamo differenze di prestazione così marcate. A Barcellona avevamo una delle vetture più veloci in gara. Credo che queste monoposto siano semplicemente molto sensibili: se non trovi il setup corretto, paghi un prezzo altissimo. E oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione".