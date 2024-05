F1 | Ferrari: è tutta nuova la SF-24 Evo che gira a Fiorano!

La Ferrari getta la maschera: ecco la SF-24 Evo dotata degli aggiornamenti tecnici che farà il suo debutto a Imola. La squadra del Cavallino sfrutta il secondo filming day a Fiorano concesso dal regolamento per effettuare le riprese commerciali con il nuovo logo HP sulla carrozzeria e sulle ali.

La giornata in realtà è cominciata con una sgambata della F1-75 guidata da Arthur Leclerc, terzo pilota della Scuderia che dovrebbe alternarsi con Ollie Bearman.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Davide Cavazza

La Scuderia coglie quindi l’occasione per valutare il nuovo pacchetto aerodinamico che dovrebbe consentire alla rossa di fare un importante salto di qualità per mettersi in caccia della Red Bull di Max Verstappen, ora che anche la McLaren vittoriosa a Miami, sembra aver superato in prestazione pura la SF-24.

Fred Vasseur ha voluto rispettare i piani programmati con tre grandi sviluppi previsti nell’arco del campionato e il primo farà la sua apparizione in pista all’Enzo e Dino Ferrari per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. I tecnici capeggiati dal responsabile di pista, Matteo Togninalli, potranno raccogliere i dati per la verifica sulla pista di casa che ci sia la piena correlazione fra la galleria del vento, i sistemi di simulazione e la monoposto reale impegnata con i due piloti titolari.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Davide Cavazza

Questa mattina ha iniziato il lavoro Charles Leclerc: disputerà in mattinata 100 km, mentre Carlos Sainz sarà di turno nel pomeriggio. Il monegasco ha cominciato a prendere confidenza con Bryan Bozzi, il nuovo ingegnere di pista che ha preso il posto di Xavi Marcos.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Davide Cavazza

La Ferrari ha cambiato faccia avvicinandosi di più ai concetti della Red Bull RB20 poi ripresi dalla McLaren MCL38. Ripetiamo che le pance con la visiera al posto del vassoio davanti alla bocca dei radiatori non è il frutto di una scopiazzatura dopo aver visto le prime immagini della macchina di Adrian Newey, ma del mercato invernale dei tecnici. Alcuni esponenti di Milton Keynes, giunti a Maranello a dicembre, avevano anticipato le novità della RB20 che erano poi state valutate dagli aerodinamici.

Watch: FILMING DAY FERRARI: la SF-24 in pista a FIORANO

L‘obiettivo è di accrescere la downforce senza intaccare l’efficienza aerodinamica: il nuovo ingresso delle pance, con una presa di raffreddamento dei radiatori che sembra decisamente più stretta, consente un diverso andamento dei flussi, favorendo un maggiore passaggio d’aria nel sottosquadro e riducendo, quindi, l’undercut della fiancata che è stato estremizzato senza spostare le masse radianti, ma adeguando le canalizzazioni alle nuove forme.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Davide Cavazza

Non sorprenda, quindi, che anche la parte superiore della pancia ha un diverso disegno, rinunciando in parte al canale che ha caratterizzato la SF-24 alla nascita, per migliorare l’efficienza della beam wing, nella speranza di poter ridurre la resistenza dell’ala posteriore. Curioso il profilo "cobra" ai lati dell'attacco dell'Halo al telaio: l'elemento aerodinamico adesso è separato dallo strumento di sicurezza e ha una forma vista dal davanti che ricorda il rettile in fase di attacco.

Ridisegnato il bazooka che è più gonfio nella parte centrale: si porta in coda una minore quantità d'aria calda da smaltire con uno sfogo che si apre dove questo elemento si restringe sensibilmente.

Completamente nuovo il fondo in ogni sua parte: dal disegno dei canali Venturi al diffusore, passando per il marciapiede e questo è l’effettivo elemento che dovrebbe consentire il salto di qualità tanto ricercato dagli ingegneri coordinati da Enrico Cardile.

C’è anche una nuova ala anteriore che lavora maggiormente in sinergia con la nuova aerodinamica delle pance…

La Ferrari arriva per ultima a portare novità fra i top team: a Maranello non hanno voluto anticipare niente nelle due gare con il format della Sprint Race. In realtà alcune parti pronte non sono state montate perché non avevano superato tutti i test di qualità che le procedure del Cavallino prevedono.

La sensazione è che la Scuderia abbia tempi di reazione sempre più da… industria e sempre meno da racing team. Caratteristica che Red Bull Racng e McLaren non hanno voluto perdere, cercando nella rapidità di crescita uno degli strumenti per crescere.

Al Reparto Corse ci vanno con i piedi di piombo e vogliono portare in macchina solo soluzioni che possono dare un vantaggio prestazionale certificato. Al di là delle parole prudenti di Vasseur dopo Miami, che ha minimizzato il valore degli aggiornamenti, la speranza è che a Imola la Ferrari possa misurare un salto visibile sul cronometro anche su una pista che sulla carta non si adatta alle caratteristiche della rossa…