F1 | Ferrari: è stato tolto il "castello" dall'ala posteriore dell'Ungheria da alto carico

In attesa di scoprire le novità tecniche più importanti del pacchetto di aggiornamento della Ferrari portato a Zandvoort siamo in grado di mostrarvi l’ala posteriore della SF-26: si tratta della stessa configurazione vista nell’ultimo appuntamento in Ungheria, con la sola differenza che è stato smontato il “castello” centrale.

La Scuderia, infatti, a Budapest aveva sfruttato lo spazio normalmente dedicato all’attuatore dei flap mobili per adottare una interessante soluzione con tre elementi soprapposti che permetteva di incrementare localmente il carico su una pista da massima downforce.

Ferrari SF-26: ecco l'ala dell'Ungheria dotata del "castello" al centro che è stato tolto in Olanda Foto di: AG Photo

In Olanda gli aerodinamici guidati da Diego Tondi hanno deciso di mantenere tutto il resto della soluzione che bene ha funzionato all’Hungaroring, con profili da alto carico e con le aggiunte sporgenti dal profilo mobile superiore: rivediamo i due elementi triangolari e l’aggiunta centrale rettangolare, sfruttando tutti i volumi che il regolamento 2026 concede allo sviluppo degli aerodinamici.

La Ferrari, comunque, fa debuttare un nuovo fondo che ha l’obiettivo di aumentare la spinta verticale senza pagare in resistenza all’avanzamento, in attesa che a Monza debutti il motore con le specifiche concesse dall’ADUO2.

La rossa continua a portare novità gara dopo gara, mentre gli avversari, in particolare la Mercedes, preferiscono introdurre pacchetti più consistenti ma meno frequenti. L’ultimo appuntamento sul tracciato che si affaccia sul Mare del Nord propone il format della gara Sprint, per cui sarà fondamentale deliberare una SF-26 subito competitiva perché si sarà solo un turno di prove libere prima di andare a disputare la qualifica Sprint.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono molto confidenti di sfruttare al meglio le caratteristiche di Zandvoort che, almeno sulla carta, bene dovrebbero adattarsi alla rossa.