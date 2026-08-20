F1 | Ferrari: è stato tolto il "castello" dall'ala posteriore dell'Ungheria da alto carico
La squadra del Cavallino prosegue la politica di portare degli aggiornamenti gara dopo gara: a Zandvoort la grande attesa è per una nuova specifica del fondo, ma per ora vi mostriamo l'ala Macarena che è prova dei tre profili centrali visti a Budapest.
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26, ala posteriore
Foto di: AG Photo
In attesa di scoprire le novità tecniche più importanti del pacchetto di aggiornamento della Ferrari portato a Zandvoort siamo in grado di mostrarvi l’ala posteriore della SF-26: si tratta della stessa configurazione vista nell’ultimo appuntamento in Ungheria, con la sola differenza che è stato smontato il “castello” centrale.
La Scuderia, infatti, a Budapest aveva sfruttato lo spazio normalmente dedicato all’attuatore dei flap mobili per adottare una interessante soluzione con tre elementi soprapposti che permetteva di incrementare localmente il carico su una pista da massima downforce.
Ferrari SF-26: ecco l'ala dell'Ungheria dotata del "castello" al centro che è stato tolto in Olanda
Foto di: AG Photo
In Olanda gli aerodinamici guidati da Diego Tondi hanno deciso di mantenere tutto il resto della soluzione che bene ha funzionato all’Hungaroring, con profili da alto carico e con le aggiunte sporgenti dal profilo mobile superiore: rivediamo i due elementi triangolari e l’aggiunta centrale rettangolare, sfruttando tutti i volumi che il regolamento 2026 concede allo sviluppo degli aerodinamici.
La Ferrari, comunque, fa debuttare un nuovo fondo che ha l’obiettivo di aumentare la spinta verticale senza pagare in resistenza all’avanzamento, in attesa che a Monza debutti il motore con le specifiche concesse dall’ADUO2.
La rossa continua a portare novità gara dopo gara, mentre gli avversari, in particolare la Mercedes, preferiscono introdurre pacchetti più consistenti ma meno frequenti. L’ultimo appuntamento sul tracciato che si affaccia sul Mare del Nord propone il format della gara Sprint, per cui sarà fondamentale deliberare una SF-26 subito competitiva perché si sarà solo un turno di prove libere prima di andare a disputare la qualifica Sprint.
Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono molto confidenti di sfruttare al meglio le caratteristiche di Zandvoort che, almeno sulla carta, bene dovrebbero adattarsi alla rossa.
Condividi o salva questo articolo
F1 | Hamilton: “Volevo una Ferrari innovatrice. Ora gli altri ci seguono”
F1 | Vasseur: "Ripartiamo e il nostro approccio non cambia: concentrati su noi stessi, una gara per volta"
F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027
F1 | Leclerc crede nella Ferrari: “Sappiamo dove dobbiamo migliorare la SF-26”
Ecco il miliardario che ha speso 40 milioni di dollari per la prima EV Ferrari
La prima Ferrari Luce venduta a 40 milioni di dollari
Ultime notizie
F1 | I dubbi di Verstappen: "Sono stato più vicino al ritiro che a cambiare squadra"
F1 | Hamilton: “Volevo una Ferrari innovatrice. Ora gli altri ci seguono”
F1 | Leclerc crede nella Ferrari: “Sappiamo dove dobbiamo migliorare la SF-26”
F1 | Sainz sul rinnovo: "Non sono uno che molla il team nei momenti più difficili. Credo nel futuro della Williams"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments