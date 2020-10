Ferrari: è nuovo anche il cestello dei freni

La Ferrari sta lavorando su vari aspetti della SF1000: oltre al diffusore e al fondo già in versione regolamento aerodinamico 2021, la Rossa presenta degli aggiornamenti anche nel cestello dei freni anteriore che è di disegno completamente nuovo.

La squadra del Cavallino ha presentato in Algarve una soluzione più chiusa andando nella direzione della Mercedes: sulla superficie in carbonio si osservano due aperture a goccia e con un terzo sfogo d’aria nella parte inferiore.

Gli aerodinamici di Maranello non cercano tanto di migliorare le prestazioni in staccata della Rossa, quanto la portata del flusso freddo che alimenta l’aria che viene incanalata dalla campana forata del disco intorno al porta mozzo e viene energizzata dalla specifica presa che soffia per allontanare dalla ruota anteriore i vortici generati dalla paratia laterale dell’ala anteriore.

Insomma nella Gestione Sportiva si sta esprimendo il massimo sforzo per trovare quella competitività che la SF1000 non ha mai avuto fino ad ora. Dove potrà arrivare la Rossa nella nuova configurazione?