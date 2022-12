F1 | Ferrari e Mick Schumacher interrompono la collaborazione

Carica lettore audio

Con un brevissimo comunicato, la Scuderia Ferrari ha annunciato il termine della collaborazione con Mick Schumacher.

Il tedesco era entrato quattro anni fa nel giro della Driver Academy di Maranello, nei quali si è distinto vincendo in Formula 2 e approdando alla Haas in F1.

Questa mattina dal Cavallino Rampante è giunta la notizia che di comune accordo si è scelto di non proseguire il rapporto, per cui Schumacher sarà libero di accasarsi altrove, molto probabilmente andando a ricoprire il ruolo di terzo pilota in Mercedes, come aveva già annunciato tempo fa Toto Wolff rivelando il suo interesse per il figlio di Michael.

Mick Schumacher e il compagno nella Ferrari Driver Academy, Giuliano Alesi Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Dopo quattro anni di militanza nella Ferrari Driver Academy, la Scuderia e Mick Schumacher hanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione", si legge nella nota Ferrari.

"Entrato a far parte della famiglia Ferrari nel 2019 attraverso il programma giovani di Maranello, Mick come pilota della FDA ha disputato due stagioni di Formula 2 con il team Prema Racing conquistando tre vittorie e il titolo 2020".

"L’anno seguente ha avuto la possibilità di debuttare in Formula 1 con l’Haas F1 Team nel quale è rimasto fino al termine della stagione appena conclusa ricoprendo anche il ruolo di reserve driver per la Scuderia. Per lui 43 Gran Premi e 12 punti conquistati nelle gare di Austria (6° posto) e Gran Bretagna (8° posto)".

"Un grazie a Mick da Ferrari per questi quattro anni, e tanti chilometri, condivisi e i migliori auguri per la prosecuzione della sua carriera".