Ferrari: è Mercedes che cerca Tortora in uscita

Il paddock di Abu Dhabi si è surriscaldato sull’eventuale trattativa fra Lewis Hamilton e la Ferrari, ma per il momento pare che sia la squadra di Brackley a pescare del personale da Maranello.

Giacomo Tortora è l’ennesimo ferrarista che uscirà della Gestione Sportiva dopo aver ricevuto un’offerta dalla Mercedes. Dopo otto anni trascorsi al Cavallino, il tecnico che era diventato il responsabile del simulatore, ha completato il periodo di gardening iniziato dopo il GP di Monaco ed è pronto a tornare sul mercato degli ingegneri di Formula 1.

Tortora alla Scuderia era arrivato grazie alla chiamata di Pat Fry, l’inglese che ha sempre avuto una grande stima per l’italiano e qualcuno dava per scontato che potesse seguire il britannico che sta per iniziare la sua avventura a Enstone nella sede della Renault.

Giacomo, invece, rientra nei piani della Stella: a cercarlo sarebbe stato James Allison, il direttore tecnico della squadra campione del mondo, che ha avuto modo di apprezzarne le doti nella sua ultima apparizione a Maranello.

E così Tortora allunga la lista che era stata aperta da Aldo Costa ed era seguita proprio da James Allison e il motorista Lorenzo Sassi.

Tortora ha lasciato il reparto simulazione della Ferrari insieme ad Alessandro Cinelli, responsabile del gruppo di valutazione delle performance aerodinamiche, l’esponente storico del team di Maranello da 17 anni che ha già trovato una valida sistemazione all’Alfa Romeo, rinforzando i ranghi di Hinwil.