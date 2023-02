F1 | Ferrari deludente, Vasseur è ottimista e aspetta il GP

Carica lettore audio

“Ci aspetta una stagione molto lunga”. Frederic Vasseur tira il freno, e lo fa sia nell’ottica di un campionato che vedrà le squadre impegnate in pista per i prossimi nove mesi, che in vista del Gran Premio del Bahrain in programma la prossima settimana.

Analizzando quanto emerso dai test di Sakhir la Ferrari si avvia ad iniziare la stagione nel ruolo di prima sfidante del campione del mondo Max Verstappen, ma Vasseur non asseconda questa visione. Per lui i test non garantiscono un quadro fedele delle gerarchie, e preferisce prendere con le pinze i riscontri emersi dalle prove pre-campionato.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Cosa mi aspetto la prossima settimana? Non è questa la mentalità dei test – ha risposto Vasseur – c’è un programma di lavoro da portare avanti, caselle da spuntare, e credo che sia stato fatto un buon lavoro. Abbiamo avuto a disposizione tre giorni, abbiamo scansionato l’auto e completato tutte le prove che erano pianificate. I weekend di gara sono una storia completamente diversa, e non rispecchiano fedelmente quello che si vede in una sessione di test".

"Faccio un esempio, Charles ha girato nella sessione del mattino quando la temperatura dell’asfalto era di cinquantacinque gradi, è impossibile paragonare i suoi tempi con avversari che hanno girato sei ore dopo in condizioni molto differenti. Quindi non credo sia molto indicativo fare delle valutazioni leggendo la classifica di giornata”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La fiducia di Vasseur incuriosisce, soprattutto dopo i tre giorni di prove completati da una Red Bull apparsa un passo avanti su tutti i fronti, dal giro veloce al passo gara.

“Per quanto mi riguarda non credo che oggi possiamo avere un’immagine chiara dei valori in campo – ha ribadito il team principal della Scuderia – l’avremo solo la prossima settimana. Sono fiducioso perché l’affidabilità ha risposto bene, abbiamo coperto un buon chilometraggio ed è un dato incoraggiante, in più abbiamo completato un importante lavoro di comprensione della monoposto. Sul fronte della performance aspettiamo la prossima settimana, ripeto, non possiamo paragonare un tempo ottenuto nella sessione del mattino con un crono ottenuto la sera”.

Ferrari SF-23: l'ala col mono-pilone e più carica si è vista poco per un problema al comando del DRS Photo by: Giorgio Piola

È indubbio che sulle simulazioni di qualifica c’è da mettere un asterisco, poiché oltre alla temperatura della pista ci sono parametri come la quantità di carburante a bordo o la modalità di utilizzo della power unit, variabili che possono mascherare il valore assoluto della performance.

Sul passo gara i riscontri sono però più reali, e la Red Bull ha spaventato gli avversari con degli stint con una costanza di passo invidiabile.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ma anche su questo fronte Vasseur è apparso sereno. “Se vedi davvero una simulazione di gara con una monoposto che copre 55 giri limitandosi a cambiare le gomme e a tornare in pista, allora hai la certezza che sia partita con 110 chili di carburante – ha chiarito Vasseur – ma se tra uno stint e il successivo la vettura viene riportata nei box allora non puoi avere la certezza sulla benzina caricata".

"Eravamo focalizzati sul nostro lavoro, abbiamo delle analisi da fare e non sono certo che la prossima settimana rivedremo esattamente ciò che si è visto in questi giorni di test. Il morale in squadra è perfetto e siamo in ottima forma per iniziare questo lungo campionato”.