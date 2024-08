F1 | Ferrari deludente: deve scommettere su una gara pazza?

Per la Ferrari la prima giornata di attività in pista dopo la pausa estiva è stata un brusco risveglio. Charles Leclerc in nona posizione nella simulazione di qualifica e molto distante dalle prime posizioni al termine dei long-run, Carlos Sainz, fermo in FP2 dopo 7 giri a causa di un problema alla trasmissione.

Non è stato il venerdì in cui sperava la Scuderia. D’altronde i miracoli in Formula 1 non sono mai esistiti, per affrontare il calo di performance registrato da inizio estate servono aggiornamenti che a Zandvoort non sono pervenuti, e la realtà è quella che ha proposto la pista.

La cattiva notizia, in questo caso imprevista, è stato lo stop di Sainz. Carlos ha perso praticamente l’intera sessione pomeridiana, e considerando che nella FP1 i giri percorsi con le slick sono stati una manciata, Sainz corre il rischio di arrivare in gara senza riferimenti.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Se le previsioni meteo che per domani annunciano pioggia saranno confermate, Carlos ‘scoprirà’ il comportamento della monoposto con le slick nella gara di domenica. Anche per gli ingegneri lo stop di Sainz non è stata una buona notizia, i dati raccolti si sono limitati ai 15 giri percorsi da Leclerc nel long-run di 15 giri con le medie.

“Alla fine ho percorso solo tre giri in FP1 a causa del meteo e altrettanti in FP2 per il problema tecnico, quindi è quasi come aver perso la giornata – ha commentato Carlos – domani inizieremo come in un weekend sprint, sperando che la pista non sia bagnata. Dovrò partire a tutta velocità in FP3 e assicurarmi di trovare subito il passo. Ovviamente non è l'ideale, in FP2 avevamo bisogno di entrambe le macchine in pista, anche perché sappiamo che questo per noi è uno dei circuiti in cui soffriamo di più a causa del layout che non si sposa bene con le caratteristiche della nostra monoposto”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Erik Junius

La nona posizione di Leclerc è stata dovuta anche al traffico incontrato nel giro veloce, un problema di cui il monegasco si è lamentato via-radio. I due decimi e mezzo lasciati per strada lo avrebbero collocato al sesto posto, davanti ad Alonso e dietro Verstappen, ma nulla di più, come d’altronde annunciato tra le righe ieri dallo stesso Leclerc.

“Sì, è stato duro come previsto – ha ammesso Charles - purtroppo non ho il ritmo dei piloti che ci precedono. Credo che la nostra situazione sia migliore di quanto appaia leggendo la classifica di giornata, ma non siamo ancora in lotta per la vittoria, questo è sicuro. Quindi c'è ancora un bel po' di lavoro da fare”.

Anche il solito ottimismo di Leclerc questo weekend sembra essere messo a dura prova. “Cercherò di fare qualcosa di speciale in qualifica – ha ammesso Charles - ma al momento stiamo parlando di distacchi un po' troppo grandi per poter sperare davvero di fare qualcosa di particolare. Se riusciamo ad arrivare a due, tre decimi, forse qualcosa si potrà provare a fare, in caso contrario prevedo un weekend difficile”.

Le previsioni meteo, che al momento possono rappresentare il miglior alleato della Ferrari, indicano oltre il 60% di possibilità di pioggia nella giornata di domani, mentre domenica si scende al 30%. Per Leclerc e Sainz la gara ‘pazza’ sembra essere l’unica chance per poter sperare in qualcosa di più di un piazzamento in zona punti.