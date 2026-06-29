F1 | Ferrari delude: poca potenza e tanto drag in Austria. La SF-26 scivola e surriscalda le gomme

La Ferrari si è sciolta nella canicola di Spielberg. Dopo l’inatteso successo di Lewis Hamilton a Barcellona, la squadra di Maranello ha subito un forte contraccolpo nel GP d’Austria, risultando all’improvviso la quarta forza dietro a Mercedes, Red Bull e McLaren.

Vedere Charles Leclerc in prima fila nella griglia accanto al poleman (contestato) George Russell ha illuso che, dopo gli errori di delibera della SF-26 per le prove libere del venerdì, si fosse trovata la giusta strada per sfruttare il potenziale della rossa.

Il risultato finale è stato deludente: Lewis Hamilton quinto a 26 secondi e il monegasco addirittura ottavo a 45 secondi. Insomma, un disastro che è andato ben oltre le previsioni che avevano consigliato la squadra del Cavallino ad adottare un atteggiamento molto prudente.

Ma cosa è successo? La prima macro-valutazione è legata al motore. La Ferrari ha portato al debutto lo 067/6 dotato delle prime modifiche dell’ADUO ed è come se non si fossero viste. L’aiutino frutto del 6 cilindri turbo rivisto in camera di combustione e benzina Shell è stato ininfluente su un tracciato caratterizzato da poche curve che raccordano i quattro rettilinei.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: AG Photo

La Ferrari, per non alimentare false aspettative, ha sempre parlato solo di 5-7 cavalli recuperati, vale a dire il 20% del gap di 25 cavalli misurato sul benchmark. La sensazione, messa in chiaro da Mattia Binotto, capo del programma Audi, è che la Mercedes, una volta ottenuto l’ADUO anche per un suo aggiornamento ai danni di Red Bull Powertrains Ford, abbia aperto idi più l suo M17 E Performance, liberando un’altra decina di cavalli tenuti in freezer, al punto da annichilire qualsiasi concorrenza.

A Brixworth, quindi, hanno dimostrato di saper vincere anche senza l’ADUO, giocando duro, non solo psicologicamente, dopo averle prese sonoramente a Barcellona. La Stella ha fatto pesare la sua supremazia anche sulla PU Red Bull-Ford considerata dalla FIA l’unità di riferimento. Si sono tolte le maschere a cui solo la Federazione Internazionale ha creduto. Russell, per ricaricare la batteria, si permetteva di togliere una marcia prima di Curva 1, 3 e 4 sfruttando l’enorme potenza in più, senza pagare in prestazione. Interessante anche mettere in evidenza che George nel tratto fra la curva 5 e 6 e all’approccio della 9 aveva un motore con un’erogazione di 2 mila giri in più rispetto a Hamilton.

In materia di utilizzo della PU è giusto ricordare anche che Leclerc non metteva l’ottava marcia dalla curva 3 alla 4 e dalla 8 alla 9, mostrando che ci sono differenze sempre più marcate fra i piloti del Cavallino.

Verstappen, Red Bull Racing, infila Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Assodata la differenza di motore che non si chiuderà in questa stagione (alla speed trap la W17 è transitata a 334,5 km/h, contro i 319,3 della rossa), c’è da domandarsi come mai la Ferrari sia andata in gara in una crisi così profonda, mentre di solito paga qualcosa in qualifica, ma poi durante il GP riesce a difendersi più egregiamente.

Il primo elemento da mettere in evidenza è proprio il layout della pista: a parte la Remus (curva 3), a Spielberg non ci sono curve a bassa velocità dove le doti della SF-26 potevano emergere. E così lo scarico soffiato del sistema FTM, anziché essere un vantaggio, si è rivelato un problema. Non più carico aerodinamico, ma drag, resistenza all’avanzamento.

Il risultato? Le gomme posteriori si sono surriscaldate e le due rosse hanno cominciato a pattinare in uscita dalle curve, mentre si sarebbero dovute esaltare le doti di trazione che erano emerse a Barcellona.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Eloquente Leclerc: “Sabato ho imboccato una strada più simile a quella che mi aveva portato a fare bene l'anno scorso. Ma non ha mai funzionato, perché il posteriore non è mai stato a posto”.

Charles ha voluto una SF-26 molto puntata sull’anteriore che lo ha aiutato nel giro secco della qualifica, ma poi lo ha penalizzato in gara. I grafici della telemetria sono eloquenti perché mostrano Hamilton ricorrere al lift and coast per preservare i freni. Lewis staccava prima di Russell, mentre Leclerc ritardava rispetto a entrambi, magari forzando l’ingresso curva e poi pagare in uscita. L’argomento freni è uscito dal lessico di Maranello, ma il dubbio che i problemi non siano stati completamente risolti resta.

La Scuderia era partita per inseguire le Mercedes e, invece, ha dovuto fare i conti con le McLaren, scegliendo di andare a una strategia sulle tre soste visto l’esagerato degrado degli pneumatici. La Ferrari, che ha sempre “sofferto” la gomma soft, è andata meglio solo con la rossa, segno che le anomalie vissute a Spielberg erano davvero molte e inusuali.

È il momento di voltare pagina e guardare a Silverstone, un altro tracciato teoricamente ostico per le rosse, visto che privilegia l’efficienza aerodinamica alla ricerca del carico, ma è lecito pensare che davanti al proprio pubblico di casa Lewis possa rialzare la testa...