F1 | Ferrari: dal 2025 UniCredit nuovo sponsor. Sostituirà Santander

Via Santander, dentro UniCredit. Ferrari ha confermato l'accordo con la banca italiana proprio oggi e che diventerà effettivo a partire dal 1 gennaio 2025, lo stesso giorno in cui l'accordo con Santander decadrà e non verrà rinnovato.

Solo pochi giorni fa la banca spagnola e la Ferrari avevano annunciato che al termine dell'anno l'accordo triennale ancora in essere sarebbe scaduto a fine anno e non sarebbe stato rinnovato, probabilmente anche per l'addio di Carlos Sainz, destinato alla Williams.

Stamattina è arrivato invece l'annuncio di UniCredit nuovo sponsor del Cavallino Rampante: "Ferrari annuncia che, a partire dal 1 gennaio 2025, UniCredit S.p.A diverrà partner della Ferrari S.p.A. sua controllata al 100%, per essere al suo fianco nelle attività agonistiche di Formula 1 con un accordo pluriennale".

Sebbene non sia ancora stato annunciato nulla a tal riguardo, è possibile che UniCredit vada a sostituire Santander sia sulle carrozzerie delle monoposto che sulle tute e i cappellini della Scuderia di Maranello.

Per UniCredit si tratta di un'ulteriore impegno nel mondo dello sport dopo aver già investito su tennis, calcio (Champions League) e ora sarà il turno della Formula 1.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, pit stop Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari, come detto, perderà Santander che sino a quest'anno è stata la principale finanziatrice della Scuderia. I ricavi del team legati al 2023 hanno quasi raggiunto i 250 milioni di dollari e la banca ha contribuito in maniera sostanziosa.

Juan Manuel Cendoya, responsabile globale della comunicazione, del marketing aziendale e della ricerca di Santander, ha dichiarato: “Siamo estremamente grati alla Ferrari per la sua partnership negli ultimi tre anni.

“Le sponsorizzazioni svolgono un ruolo importante nel coinvolgimento dei clienti e nel rafforzamento del nostro marchio e continueremo a lavorare con una serie di partner nei prossimi anni”.

Sebbene Cendoya non abbia confermato se queste nuove opportunità di partnership si trovino in F1, c'è la possibilità di seguire il pilota spagnolo Carlos Sainz dalla Ferrari alla Williams.

Sainz sarà sostituito da Lewis Hamilton alla Ferrari nella prossima stagione e ha recentemente firmato un contratto biennale con la Williams.

Il momento in cui scade l'accordo triennale di Santander con il Cavallino Rampante significa che potrebbe sostenere il pilota spagnolo e la sua nuova squadra.