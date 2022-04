F1 | Ferrari dà spettacolo, Red Bull pasticcia e poi si avvicina

Carica lettore audio

Cambiano le piste (siamo alla terza) e Ferrari e Red Bull sono sempre sul filo del decimo. Il rivisitato circuito di Albert Park non ha cambiato molto il copione visto in questo primo scorcio di stagione, ma per la Scuderia il venerdì appena concluso è probabilmente il più convincente visto finora.

Alla vigilia del weekend australiano sia Leclerc che Sainz avevano buttato la palla nel box della Red Bull, puntando sulla tipologia delle modifiche apportate al circuito di Albert Park che avrebbero favorito le caratteristiche della RB18.

La Red Bull non è andata male, ma la Ferrari c’è, ed ha iniziato il fine settimana in modo molto convincente. La leadership di giornata di Leclerc è un ottimo punto di partenza, così come il passo di Sainz, che per la prima volta in questo 2022 sembra aver iniziato il weekend senza gap prestazionali nel confronto con il compagno di squadra.

Il box Ferrari è quello che conosce meglio la propria monoposto, rimasta sostanzialmente invariata dai test pre-stagionali, ed il lavoro di preparazione al weekend di gara si è confermato ottimo. I venerdì sera in cui il box del Cavallino tirava tardi per stravolgere l’assetto della monoposto sono un lontano ricordo, oggi la F1-75 arriva in pista con un setup di base che si conferma essere subito molto buono, consentendo a tecnici e piloti di poter lavorare subito sui dettagli.

Non è stato così oggi in casa Red Bull, con Verstappen (e soprattutto Perez) che in FP1 hanno lamentato problemi di guidabilità all’avantreno, guaio che si è evidenziato soprattutto nel terzo settore, finora feudo rosso.

Le prime modifiche apportate dai tecnici di Milton Keynes non sono andate nella giusta direzione (Max ha lamentato un fastidioso sottosterzo), poi le cose sono migliorate nella sessione FP2, turno iniziato con le due Ferrari nelle prime due posizioni con le gomme medie a conferma di quanto visto due ore prima al termine della FP1.

Montato il set di soft per la simulazione di qualifica, sia Verstappen che Leclerc hanno pasticciato un po' nel primo giro veloce, ed entrambi hanno chiesto (ed ottenuto) una seconda tornata. Charles ha stampato un crono impressionante (1’18”978) con Max secondo a 0”245, un margine a favore del ferrarista costruito tutto nel terzo settore, ovvero il tratto più guidato di Albert Park.

Verstappen ha subito segnalato ai suoi ingegneri un buon miglioramento della guidabilità, e la successiva simulazione di gara lo ha confermato, con Leclerc e Max separati (nel loro miglior giro) da un solo centesimo di secondo.

“È stato comunque un venerdì molto produttivo – ha commentato Christian Horner - abbiamo fatto molte prove che hanno portato la monoposto sempre più vicino alla finestra di funzionamento, e il long-run finale è stato buono. Resta un po' di lavoro da fare stasera, alcune cose da sistemare, ma penso che abbiamo preso una buona direzione e la macchina sta iniziando a rispondere bene a questi cambiamenti”.

Nella partita c’è anche Carlos Sainz, che ha concluso una giornata lineare con un ritmo molto veloce e consistente. Mentre Leclerc in FP2 otteneva il miglior tempo di giornata, lo spagnolo è tornato ai box per prepararsi al long-run, rinunciando ad un giro in più che probabilmente gli avrebbe consentito di limare il suo crono. La simulazione di gara di Sainz non è stata veloce come quella di Leclerc, ma il traffico in pista (ed una bandiera rossa) hanno complicato il programma di diversi piloti.

Durante i long-run le immagini on-board hanno evidenziato un evidente problema di saltellamento delle due Ferrari, che non ha avuto impatti sulla performance, ma la squadra proverà a ridurlo, obiettivo raggiunto a Jeddah dove si era manifestato lo stesso problema sempre nelle prime prove libere.

“Abbiamo bisogno di lavorare ancora sul comportamento delle gomme – ha commentato Sainz - ma nel complesso credo che abbiamo una buona base di partenza per cominciare a preparare le qualifiche di domani”.