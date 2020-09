Ferrari: da Firenze parte il Rinascimento della Scuderia?

L’impossibile che diventa realtà. Due ballerini che si calano dalla facciata di Palazzo Vecchio e danzano sfidando con grazia e leggiadria le leggi della gravità. Più in basso le monoposto che hanno creato il mito della Scuderia all’ombra del David di Michelangelo. E al centro di Piazza della Signoria c’era la SF1000 amaranto.

Il passato pieno di gloria e di vittorie nell’evidente contrasto con il difficile presente incagliato in una monoposto sbagliata. La Casa di Maranello cerca a Firenze l’inizio di un nuovo Rinascimento e non poteva scegliere location più ammaliante per celebrare i suoi 1000 GP in modo spettacolare, quanto emotivamente suggestivo di una piazza già di suo ricca di opere d’arte.

La Ferrari ha materializzato quello che vorrebbe diventare un… ritorno al futuro. Nel Salone dei Cinquecento dove gli ospiti hanno cenato, il presidente John Elkann ha ricordato che “…celebriamo un numero eccezionale che ne porta con sé altri, Siamo l’unica squadra che ha preso parte a tutti i Mondiali di F1, sin dal 1950, e che non ha eguali per vittorie con 16 titoli Costruttori, 15 titoli piloti e 238 successi in gara, quasi una ogni quattro partecipazioni e abbiamo la fortuna di poterlo fare al Mugello, la nostra pista, che esordisce in Formula 1”.

Ma Elkann poi ha aperto al futuro: “Mentre celebriamo le nostre prime mille gare, stiamo già guardando avanti, stiamo già pensando alle prossime mille. Siamo orgogliosi di far parte di questa nuova Formula 1, una decisione confermata pochi giorni fa grazie alla firma del Concorde Agreement, perché crediamo nella volontà di chi gestisce il nostro sport e lo vuole rendere sempre più grande e spettacolare, mantenendone integro il DNA”.

Ai bordi di Piazza della Signoria e dalle case adiacenti c’erano i tifosi del Cavallino:

“Siamo l’unica squadra che ne può vantare in tutto il mondo. Certo, ora sono delusi, e non mancano di farci sentire la loro voce. Ma è innanzitutto a loro che pensiamo, quando scendiamo in pista, perché, come diceva il nostro fondatore, la Ferrari è fatta prima di tutto di questo, di persone, e i tifosi sono parte integrante della squadra”.

“Questa fin qui è stata una stagione difficile – ha concluso Elkann – ma so che abbiamo le persone giuste, per capacità, competenza e passione che ci permetteranno di tornare a vincere. Ho una certezza: nei mille Gran Premi che verranno le vittorie saranno più di quelle ottenute finora”.

Chi si aspettava qualche annuncio dal numero uno è rimasto deluso: la Ferrari deve ritornare a vincere contando sulle proprie forze. Mattia Binotto è e resta il faro della Gestione Sportiva: toccherà a lui ridisegnare la struttura tecnica con degli innesti che sono quanto mai attesi.

Tra i presenti a Firenze, a fare gli onori di casa c’erano, Louis Camilleri, Ceo del Cavallino e il Vice Presidente, Piero Ferrari. Non sono mancati, il presidente della FIA, Jean Todt, il CEO di F1, Chase Carey, il direttore di F1, Ross Brawn, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha annunciato la consegna delle chiavi delle città proprio a Piero Ferrari.

Nella sala c’erano anche figure molto rappresentative come Luca di Montezemolo e Stefano Domenicali e diversi ex piloti come Eddie Irvine, Jean Alesi, Stefan Johansson, Ivan Capelli, Nicola Larini e Gianni Morbidelli.