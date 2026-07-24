F1 | Ferrari convince all'Hungaroring ma McLaren e Antonelli restano in agguato

Era da molto tempo che la Ferrari non chiudeva un venerdì con riscontri positivi come quelli emersi oggi sull’Hungaroring. Uno-due nella simulazione di qualifica, con un margine di quasi mezzo secondo sul primo degli inseguitori, Lando Norris. Indicazioni incoraggianti sono arrivate anche nella simulazione di gara, con Charles Leclerc (in pista con gomme soft) molto veloce e costante. I punti di forza della Scuderia sono emersi fin dai primi giri della FP1, con un bilanciamento apparso subito ottimale.

La sensazione emersa fin dall'inizio della giornata è stata quella di una vettura ben bilanciata e facile da interpretare. Una caratteristica che ha permesso a Hamilton e Leclerc di concentrarsi sull'affinamento del lavoro, più che sulla ricerca di soluzioni per correggere il comportamento della monoposto. Un approccio ideale per affrontare un weekend di gara.

Nelle simulazioni di qualifica completate nella sessione pomeridiana è apparso chiaro come la SF-26 sia in grado di mantenere gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento fino al terzo settore, dove si trovano le temutissime curve 13 e 14. A chiudere la giornata al comando è stato Lewis Hamilton, e non è un caso. Il confronto per la leadership si è confermato un affare riservato alle due Ferrari, e Lewis ha continuato a cercare il giro veloce finché gli pneumatici hanno garantito tempi significativi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La prospettiva più accreditata in vista delle qualifiche di domani è quella di una prima fila tutta rossa e, se questo scenario dovesse concretizzarsi, Hamilton sa bene quanto la pole position potrebbe rivelarsi determinante per puntare al secondo successo stagionale. Lewis ha sacrificato parte del lavoro sul passo gara per spremere tutto il potenziale della SF-26 in vista della giornata di domani, quando la sfida potrebbe decidersi sul filo dei centesimi.

Esistono però anche scenari diversi, meno probabili sulla base di quanto visto oggi in pista, ma tutt'altro che impossibili. La Ferrari può contare su una base molto solida, ma la McLaren, al debutto con un nuovo fondo, è apparsa competitiva. Un potenziale che non emerge pienamente dalla classifica di giornata, dove Norris è 'solo' terzo a 0”499 da Hamilton. In realtà Lando non ha completato il suo miglior tentativo a causa della bandiera rossa provocata dall'incidente di Franco Colapinto. Un giro nel quale avrebbe probabilmente abbassato in modo significativo il proprio riferimento, come conferma anche il miglior parziale fatto segnare nel secondo settore. Il distacco accusato dalla McLaren va interpretato con cautela: sul piano del potenziale assoluto la monoposto non è sembrata così lontana dalla Ferrari quanto suggerisce la classifica finale.

Un'altra possibile minaccia per la Scuderia potrebbe arrivare da Kimi Antonelli. In questo caso gli elementi a disposizione sono ancora più limitati, perché il pilota della Mercedes non ha completato alcun giro veloce con gomme soft ed è rimasto ai box nella FP1 del mattino, cedendo la monoposto a Frederik Vesti. Antonelli ha concluso la giornata al dodicesimo posto, ma il suo ritmo nel long run è stato competitivo, in linea con i tempi di Leclerc ma con una maggiore costanza. Un buon passo gara non garantisce automaticamente la stessa performance sul giro secco, ma è sufficiente per considerare Kimi una delle possibili variabili della qualifica. Sarebbe prematuro escludere Antonelli dalla lotta per le posizioni di vertice, la classifica di giornata ha espresso dei valori in campo che potrebbero essere ancora soggetti a cambiamenti.