F1 | Ferrari chiarisce la sua posizione su Snapdragon e Velas

Alla Ferrari le vacanze sono finite e da questa mattina tutti sono operativi a Maranello. La Scuderia ha rilasciato all’agenzia Reuters un breve commento sulla scomparsa dal sito ufficiale del Cavallino di due sponsor che facevano parte dei finanziatori del 2022, dopo che qualche organo di stampa aveva lanciato la notizia nei giorni scorsi che la squadra di Maranello senza le partnership di Velas e Snapdragon avrebbe perso un budget stimato in 55 milioni di dollari.

“Per quanto riguarda Snapdragon – si legge nella nota - si trattava di un impegno di un anno ed entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di non prorogarlo. Per quanto riguarda Velas al momento non possiamo darvi un commento, in quanto la situazione è fluida”.

Snapdragon voluto una collaborazione di più lungo termine con la Scuderia, ma a far cadere un accordo con il marchio Qualcomm sarebbe stata una scelta di Benedetto Vigna che nell’area del prodotto aveva scelto un concorrente del colosso USA, per cui non deve affatto stupire la conseguente risoluzione consensuale del contratto.

La Scuderia, comunque, non è stata presa in contropiede e prima della presentazione della 675 fissata per il 14 febbraio è molto probabile che vedremo apparire nuovi loghi: c’è la corsa degli sponsor che vorrebbero assicurarsi un posto sulle rosse. E come avevamo annunciato, intanto, al cartello dei marchi a sostegno del Cavallino si erano aggiunti alla fine dello scorso anno sia HCL Software che BitDefender.