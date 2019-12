Ferrari cancella Verstappen e Alonso dalla lista piloti 2021

Si sono rimpallati gli argomenti più spinosi, ma non si sono sottratti a rispondere: Mattia Binotto e Louis Camilleri durante la Cena di Natale Ferrari al Centro Stile, sollecitati dalle domande dei giornalisti hanno ristretto sensibilmente il campo del mercato, scremando l’elenco dei piloti per il 2021…

“In questo momento noi non abbiamo fatto scelte – ha spiegato Binotto -, l’abbiamo detto, è prematuro parlarne. Più di un pilota sta facendo apprezzamenti per la Ferrari e ci rende orgogliosi il fatto che lo faccia anche Lewis. Sicuramente è una cosa molto positiva per noi”.

“La nostra base di discussione è sui nostri due piloti attuali, uno perché ha un contratto, l’altro perché comunque sta correndo per Ferrari ed è al centro del nostro progetto. La prima cosa che faremo, prima ancora di valutare altri, è di parlare con lui”.

Non è da escludere a priori, quindi, che il binomio Leclerc – Vettel possa estendersi ancora nel tempo e le prime gare della stagione 2020 saranno fondamentali per definire il futuro. Ma è indubbio che la figura di Hamilton che aleggia sulla Ferrari potrebbe diventare un serio problema per il giovane monegasco…

“Charles è il nostro investimento per il futuro, non c’è dubbio. Quindi su di lui contiamo perché sia la nostra prima guida in futuro. È da capire quanto velocemente la potrà diventare”.

Binotto ha ammesso che intorno al GP di Spagna di solito si agitano le acque del mercato e sarà in quel periodo che inizieranno a muoversi le pedine importanti. Ma quali sono quelle che potrebbero interessare il Cavallino?

Dato che è presto per avere delle indicazioni, è certamente più facile depurare la lista dei desiderata da chi non avrà alcuna opportunità di ambire a una Rossa.

Max Verstappen, per esempio, è stato depennato da Louis Camilleri con un no categorico. Gli è stato chiesto se un pilota che si permette di dire che la Ferrari bara avrebbe potuto diventare un conduttore della Scuderia. La risposta è stata lapidaria. E si è messa una croce sull’olandese che, non a caso, occhieggia alla Mercedes.

A usare il cartellino rosso su Fernando Alonso è stato, invece, Mattia Binotto: “Ci abbiamo parlato – ha rivelato Mattia – ma non rientra più nei nostri piani”.

E così l’asturiano dovrà gurdare altrove se davvero vorrà rientrare in F1 nel 2021…