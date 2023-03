F1 | Ferrari: cambiata la batteria di Leclerc per precauzione

Carica lettore audio

La Ferrari si è già mangiata il primo bonus, ancora prima che sia partita la gara del debutto stagionale. Sulla SF-23 di Charles Leclerc è stata sostituita la batteria prima che la rossa vada a schierarsi per il GP del Bahrain.

La notizia di per sé ha poco valore, dal momento che la prima sostituzione non costa alcuna penalità in griglia: il monegasco sarà regolarmente al suo posto nella piazzuola dello schieramento, ma il Doc. 32 emesso dalla FIA a firma del delegato tecnico Jo Bauer è preoccupante per l’affidabilità della rossa.

Ogni macchina può disporre di sole due batterie del sistema ibrido per tutta la stagione e la Scuderia non ha ancora dato inizio al campionato 2023 e già si trova nella delicata situazione di non avere più una scorta senza pagare una penalità.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, con l'aria preoccupata Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

In realtà la Ferrari ha fatto sapere che la sostituzione è stata decisa perché nella messa in moto del mattino è emerso un parametro anomalo che ha consigliato gli elettronici del Cavallino a sostituire la batteria per precauzione.

Ciò significa che non è detto che la batteria originale sia già ko: verrà fatta un’ispezione a Maranello e solo dopo si capirà se ci sarà ancora una scorta da riutilizzare senza cadere nella prima penalità stagionale.