F1 | Ferrari: Bozzi sostituisce Xavi Marcos come ingegnere di Leclerc

La notizia arrivata nella prima serata di oggi è solo superficialmente poco importante. In realtà ha un valore molto grande all'interno della Scuderia Ferrari HP.

Il team del Cavallino Rampante ha annunciato che, a partire da lunedì 13 maggio, Xavi Marcos lascerà il suo ruolo per essere destinato ad altri progetti del Cavallino Rampante.

Xavi Marcos non è una figura di poco conto all'interno del box della Rossa. Si tratta dell'ingegnere di pista di Charles Leclerc, colui che sentiamo via radio quando il muretto box della Ferrari parla con il monegasco e viceversa. Lo spagnolo ha ricoperto questo ruolo dal 2019, prima stagione di Leclerc da pilota ufficiale e titolare Ferrari, al prossimo lunedì.

Il breve comunicato è stato diramato poco prima delle 19:00 di oggi e recita così.

"Aggiornamento organizzativo: Scuderia Ferrari HP annuncia che, a partire da lunedì 13 maggio, Xavi Marcos porterà la sua grande esperienza accumulata come ingegnere nel team di Formula 1 allo sviluppo di altri importanti programmi della compagnia".

Pochi minuti dopo l'annuncio legato a Xavi Marcos, la Ferrari ha anche svelato il nome dell'ingegnere che prenderà il suo posto a partire dal Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

Si tratta di Bryan Bozzi, ingegnere che lavora a Maranello - per la Ferrari - ormai da 12 anni. Entrato negli stabilimenti della ROssa a giugno 2012 come ingegnere di galleria del vento e ricerca e sviluppo, Bozzi ha cambiato mansione prima nel 2014 diventando Aero Track Group Engineer e poi, dal novembre del 2018, ingegnere delle performance di Leclerc.

Dopo 6 anni in questo ruolo, Bozzi è stato delegato a prendere il posto di Xavi Marcos come ingegnere di pista del pilota monegasco. Bozzi inizierà a lavorare nel suo nuovo ruolo il prossimo fine settimana, quando la Formula 1 correrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per disputare il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

"Scuderia Ferrari HP annuncia che Bryan Bozzi, che ha lavorato nel team per 10 anni e che attualmente è Performance Engineer di Charles Leclerc, prenderà ora il ruolo di ingegnere di pista del monegasco a partire dal fine settimana in cui si disputerà il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola", si legge nel comunicato diramato dalla Ferrari.

Questo cambiamento lascia trapelare un'evidente necessità di migliorare alcuni aspetti lato box di Leclerc. A Imola, dunque, ci sarà una nuova accoppiata che, in Ferrari, sperano possa funzionare meglio di quella che ha concluso la sua opera lo scorso fine settimana a Miami.