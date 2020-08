Ferrari: Binotto rinuncia al ruolo di direttore tecnico

La Ferrari sta mutando pelle. Mattia Binotto la scorsa settimana ha ufficializzato una nuova struttura tecnica con la quale iniziare il processo di rilancio del Cavallino in Formula 1. Il team principal reggiano da quando, all’inizio del 2019, aveva assunto il ruolo di capo della squadra non aveva mai rinunciato anche al ruolo di direttore tecnico, mantenendo le due funzioni.

La SF1000 delude le aspettative in pista e la Ferrari è chiamata a una lenta trasformazione per ottemperare ai vincoli economici che scatteranno con l’introduzione del Budget cap a partire dal prossimo anno.

Insomma c’è l’obbligo di procedere a una ristrutturazione che porterà circa 300 persone a uscire dalla Gestione Sportiva per essere convertite in altri settori del Motorsport (progetto Le Mans o Indycar) o in Gestione Industriale.

E, allora, nel ridisegnare la Ferrari dei prossimi anni è giusto mettere fondamenta solide che portino la Scuderia a disporre di uno staff capace di tornare a vincere il più presto possibile.

Smantellata l’organizzazione orizzontale (sbaglia chi va dicendo che sia stata un fallimento, perché ha prodotto dei risultati), la parte tecnica torna a essere verticale e come tale ha bisogno di un direttore tecnico che possa seguire gli sviluppi a tempo pieno.

Sta di fatto che Binotto si libera delle responsabilità tecniche per concentrarsi sul buon funzionamento della Gestione Sportiva.

"C’è voluto un po' di tempo per organizzarci, per assicurarsi che il reparto tecnico fosse ristrutturato", ha detto il team principal a Channel 4 - Non è qualcosa che si fa in un giorno”.

“Ora che abbiamo le persone giuste nel ruolo giusto, posso delegare il lavoro tecnico e non coprire più il ruolo di direttore tecnico. Ci sono altre persone che lo fanno”.

“Hanno obiettivi chiari. E penso che siano altrettanto entusiasti e concentrati sugli obiettivi da raggiungere”.

“Da parte mia ci sono molte cose che devo fare. Sicuramente li terrò d'occhio per mantenerli carichi per gli obiettivi da raggiungere".

Il presidente John Elkann nell’intervista alla Gazzetta dello Sport ha confermato il pieno sostegno a Binotto, chiarendo che non si aspettasse che la squadra potesse tornasse alla vittoria prima del 2022.

A tal proposito Binotto ha aggiunto a Channel 4: “È certamente un lavoro difficile, ma è anche un onore, non dovremo mai dimenticarlo”.

“Penso che se guardiamo indietro, possiamo dire di aver avuto stagioni competitive. Oggi non lo siamo, ma sono abbastanza sicuro di poter invertire l’andamento in futuro”.

"È importante avere il supporto dei membri del Consiglio d’amministrazione, del nostro Presidente e del CEO. Stiamo condividendo la stessa visione, gli stessi obiettivi. Sappiamo che abbiamo bisogno solo di un po' di pazienza. Non ci sono soluzioni immediate, ma stiamo cercando di rafforzare la squadra".

“Penso che alla fine sto gestendo un'intera azienda. La Scuderia è grande, quindi sono molto impegnato nelle molteplici attività. Non c'è tempo per seguire tutto”.

In realtà nell’attuale struttura tecnica manca il “capo”. Enrico Cardile è stato messo al vertice di una nuova area chiamata Performance Development, ma non è stato insignito del ruolo di DT. Una figura che non è stata annunciata, ma che, evidentemente, la Ferrari sta cercando sul mercato…