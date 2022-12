F1 | Ferrari: avvenuto il passaggio di consegne da Binotto a Vasseur

Video Dakar | Sparco, il futuro in una giacca... prima al mondo!

In questo nuovo video di Motorsport.com, ci troviamo nella culla di Sparco per mostrarvi un cammino verso il futuro, l'evoluzione e l'innovazione. Innovazione che, per la storica azienda torinese, si traduce con nuovi orizzonti. Non solo tute ignifughe come divisa per i piloti, ma anche giacche. Adventure Jacket è un nuovo modo di affrontare le sfide, scopriamo il perché...