F1 | Ferrari annuncia un nuovo sponsor: Harman Automotive

La Scuderia Ferrari di Formula 1 continua nel lavoro di completamento del proprio portfolio di sponsor annunciandone uno nuovo questo pomeriggio: Harman Automotive.

Ferrari e Harman Automotive hanno sottoscritto un accordo pluriennale in qualità di team partner della Scuderia di Formula 1. Il nuovo sponsor è infatti una società di tecnologie elettroniche avanzate e, aspetto ancora più importante, una filiale di Samsung Electronics focalizzata sulla customer experience in ambito automobilistico.

L'obiettivo di Harman Automotive è quello di ottimizzare le sensazioni del cliente all'interno della propria auto e lavorerà assieme a Ferrari su più ambiti con il preciso scopo di realizzare un'esperienza di ultima generazione per i guidatori.

La Ferrari ha annunciato questa nuova partnership tramite un breve comunicato che recita così: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare una partnership pluriennale con Harman Automotive in qualità di Team Partner della squadra di Formula 1".

"Harman Automotive è una società di tecnologie elettroniche avanzate, filiale di Samsung Electronics, focalizzata sulla customer experience in campo automobilistico – ovvero l’ottimizzazione delle sensazioni del cliente in auto – che lavorerà con Ferrari su più ambiti con lo scopo di portare sul mercato un’esperienza in abitacolo di ultima generazione".

"La velocità e l’agilità della Scuderia rispecchiano l’approccio ad alte prestazioni di Harman nel creare la miglior esperienza in abitacolo per i guidatori di tutti i giorni".

Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, ha commentato così la nuova partnership tra la Scuderia del Cavallino Rampante e Harman Automotive.

"La partnership che incomincia oggi unisce due marchi noti per la loro eccellenza e per la capacità di portare al limite i confini della tecnologia e dell’innovazione. Non vediamo l'ora di lavorare con Harman per sviluppare il nostro concetto di esperienza in abitacolo e offrire ai nostri clienti una sensazione di guida senza pari”.