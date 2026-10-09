F1 | Ferrari: anche a Singapore le doti di telaio e aerodinamica non bastano, manca solo il motore?
Su una pista guidata come quella di Marina Bay la SF-26 sarebbe dovuta emergere e, invece, la rossa in qualifica Sprint è stata preceduta da Red Bull e Mercedes ed è stata incalzata dalla McLaren. Anche su un tracciato dove non ci sono lunghi rettilinei Leclerc e Hamilton pagano 4-5 km/h ad ogni allungo.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Clive Mason/Getty Images
Singapore non è più la pista della Ferrari. Come del resto tutti i tracciati guidati del calendario di F1 (Monte Carlo, Hungaroring, Zandvoort e Madring). Non basta più credere di avere il telaio e l’aerodinamica migliore per conquistare a Marina Bay una pole position (anche solo per la garetta). La SF-26... doveva dimostrare proprio nell’ultima gara del trittico che sarebbe riuscita a valorizzare le sue doti di base universalmente riconosciute.
La speranza era che Charles Leclerc e Lewis Hamilton almeno nella città-Stato potessero alzare la cresta potendo annullare il gap di potenza della power unit dai motori Mercedes e Red Bull-Ford. L’introduzione dello 067/6 con l’ADUO2 a Monza doveva permettere un salto prestazionale della rossa che, purtroppo, non si è visto.
La... finestra resta sempre troppo grande per regalare ai tifosi del Cavallino una soddisfazione che meriterebbero, perché gli avversari, oltre a disporre di una power unit più potente (ma la carenza è solo di 20 cavalli?), hanno fatto passi da gigante anche sulla vettura.
L’esempio lampante è dato dalla Red Bull che è salita in cattedra a Singapore con un super Max Verstappen assecondato da una RB22 che ha trasformato in tempo sul giro gli aggiornamenti che sono stati introdotti da Baku. Charles Leclerc, come sempre molto trasparente, ammette: “Da tre o quattro gare abbiamo perso un po’ di performance pura, non siamo abbastanza veloci per lottare con gli altri per il momento”.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Un’ammissione di inferiorità che non lascia molto spazio alla speranza, perché la cruda realtà è difficile da digerire. Una volta tanto non si è parlato di esecuzione, per quanto la Ferrari in Q3 abbia scelto di fare con un solo giro di raffreddamento delle gomme fra un run e l’altro. Il poleman Max ha fatto lo stesso ma non ha avuto problemi nell’avere gli pneumatici nella giusta finestra di funzionamento.
E, allora, emerge in modo fin troppo chiaro che quanto le SF-26 possano guadagnare nel guidato, non basta a compensare (come dovrebbe essere) quello che manca nelle altre parti del tracciato di Marina Bay. Perché alla fine di ogni allungo (non parliamo di veri rettilinei) ci sono, comunque, 4 o 5 km/h a vantaggio della Red Bull. E il divario non si apre solo prima della staccata, ma si comincia a misurare già dopo la prima fase di accelerazione. Insomma, c’è una velocità media superiore non appena si raddrizzano le ruote.
Il fenomeno è emerso in particolare in Q3, quando si è passati dalle gomme medie alle soft. Come se, con più grip a disposizione, il carico aerodinamico si sia trasformato in resistenza all’avanzamento. Non è casuale che nell’unico turno di prove libere Leclerc abbia girato con l’ala Macarena standard, mentre Lewis aveva scelto di usare anche l’albero di Natale, i tre profili aggiuntivi centrali.
Lewis Hamilton, Ferrari, con l'ala più carica in FP1
Foto di: Roslan Rahman / AFP via Getty Images
Anche il sette volte campione del mondo si è convertito nella configurazione più scarica, proprio per questo motivo, ma i risultati non sono stati pari alle attese. Non ci sorprenderemmo se proprio l’inglese, che ama un retrotreno molto attaccato, domani in qualifica ribaltasse il setup, cercando una rossa più difficile da guidare a livello meccanico, ma con più tenuta verticale.
Il paradosso è che la Ferrari è bella da vedere ed è reattiva nei cambi di direzione, ma alla fine risulta... lenta.
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