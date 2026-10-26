Commento

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Ferrari, ad Austin una vittoria sfuggita in qualifica: Leclerc secondo, ma resta il rimpianto

La Ferrari lascia Austin con un bilancio positivo, ma anche con la consapevolezza di aver perso (in Q3) una grande opportunità. Leclerc chiude secondo, Hamilton conferma i progressi della squadra. La Scuderia consolida il secondo posto tra i costruttori, ma resta il rammarico per una vittoria che sembrava alla portata.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 26 ott 2026, 08:47

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Il bilancio del weekend Ferrari ad Austin è racchiuso in una riflessione di Fred Vasseur: “Il problema è che abbiamo completato tutti i giri, dal primo delle prove libere fino all'ultimo della gara, in ottima forma, fatta eccezione per gli ultimi due giri del Q3 con entrambe le vetture. Probabilmente è lì che ci è sfuggito qualcosa”.

È una sintesi che racconta molto più del secondo posto conquistato da Charles Leclerc e del risultato complessivo della squadra. La Ferrari ha lasciato il Circuit of the Americas con la convinzione di aver avuto a disposizione una monoposto in grado di lottare per la vittoria, ma di aver compromesso una parte importante delle proprie possibilità nel momento decisivo delle qualifiche.

Un'occasione mancata che non cancella, però, la solidità di un weekend nel quale la SF-26 ha mostrato una competitività costante, confermando i progressi delle ultime gare. Nel weekend in cui è stato portato in pista un importante aggiornamento tecnico, la squadra ha trovato un equilibrio che ha permesso di compensare le carenze sul fronte della potenza, presentandosi competitiva in condizioni molto differenti, dal giro secco al passo gara.

Il prezzo pagato in Q3

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

La quarta e quinta posizione sulla griglia hanno imposto alla Ferrari una gara d'attacco. Su un circuito dove la possibilità di girare in aria pulita rappresentava un vantaggio importante nella gestione degli pneumatici, partire alle spalle degli avversari ha inevitabilmente condizionato le scelte strategiche.

“Dovevamo essere aggressivi – ha spiegato Vasseur – perché la strategia era al limite tra una e due soste. Quando parti qualche posizione più indietro ti ritrovi nel traffico e devi cercare soluzioni differenti. Senza la Virtual Safety Car, credo che nel finale Lewis avrebbe anche potuto raggiungere Verstappen”. Il team principal ha però invitato a non interpretare il risultato delle qualifiche come il sintomo di una carenza strutturale della monoposto. I distacchi minimi tra le squadre di vertice rendono particolarmente delicata la ricerca della prestazione.

“Non possiamo parlare di disastro quando sei quinto a tre centesimi dalla seconda posizione. Oggi basta uscire leggermente dalla finestra ideale degli pneumatici per perdere due o tre decimi, e con questi distacchi puoi passare dalla seconda alla sesta posizione. Può bastare una raffica di vento o una piccola scivolata per compromettere il giro”.

Leclerc: “Abbiamo perso una possibilità di vittoria”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc non ha nascosto il rammarico per un successo sfumato. Il monegasco è stato protagonista di una gara aggressiva, iniziata con un primo giro nel quale ha portato un deciso attacco a Verstappen (concluso con un gran sorpasso) e proseguita con una strategia a due soste che gli ha consentito di sfruttare il potenziale della monoposto in alcune fasi della corsa in cui si è ritrovato in aria pulita.

“Mi sono divertito, soprattutto nella partenza e nei duelli con Max e Lando – ha raccontato – a un certo punto ho pensato che la vittoria fosse possibile, quando ho visto Kimi puntare su una sola sosta. Secondo i nostri calcoli avrebbe dovuto incontrare maggiori difficoltà nel finale, ma non è successo”.

La mescola hard si è rivelata particolarmente efficace, consentendo a Leclerc di mantenere un ritmo elevato nell'ultima parte della corsa. La rimonta, però, non è stata sufficiente per impensierire Antonelli. “Continuavo a chiedere al mio ingegnere quale fosse il passo di Kimi. Probabilmente ero troppo ottimista, ma volevo provarci. Ho perso tempo nei duelli con Max e Lando, anche se credo che, pure con pista libera, non sarei riuscito a raggiungerlo. Oggi è stato davvero molto veloce”.

Il rimpianto riguarda quindi soprattutto il sabato. “Nelle tre sessioni di prove libere eravamo molto competitivi, ma in Q3 è stato estremamente difficile portare gli pneumatici nella giusta finestra di temperatura. Probabilmente abbiamo perso lì la possibilità di vincere. Nel complesso del weekend dobbiamo diventare più solidi”.

Hamilton: il passo c'era, mancava il bilanciamento

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La gara di Lewis Hamilton ha raccontato un'altra faccia del weekend Ferrari. Lewis ha mostrato un buon potenziale, soprattutto nell'ultimo stint, ma ha pagato le difficoltà di bilanciamento che lo hanno accompagnato nelle prime due fasi della corsa.

“Non avevo abbastanza passo, soprattutto perché non riuscivo a far girare la macchina – ha spiegato – tutto è iniziato venerdì, quando abbiamo preso una direzione sbagliata con l'assetto. In FP3 siamo tornati su una configurazione migliore (l’assetto usato fino a quel momento da Leclerc) ma in gara continuavo ad avere un forte sottosterzo”.

Hamilton ha dovuto intervenire ripetutamente sulle regolazioni dell'ala anteriore durante le soste, riuscendo soltanto nell'ultima parte della gara a ritrovare una vettura più vicina alle proprie esigenze. “Abbiamo aggiunto quattro click alla prima sosta e altri quattro alla seconda, ma probabilmente ne mancavano ancora quattro. È incredibile ritrovarsi con una differenza del genere. Quando finalmente la macchina ha iniziato a girare, il passo era tornato quello dei piloti davanti. Se avessi avuto quel bilanciamento fin dall'inizio, credo che sarei stato in lotta per il podio”. Nonostante il risultato inferiore alle aspettative personali, Hamilton ha elogiato il lavoro della squadra, sottolineando la qualità delle soste e delle decisioni strategiche.

Una Ferrari che ha ritrovato continuità

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il dato più incoraggiante per Maranello è la conferma di una competitività che non sembra più legata alle caratteristiche di un singolo circuito. La Ferrari ha trovato una maggiore stabilità di rendimento e, soprattutto, una finestra di funzionamento che permette ai piloti di sfruttare meglio il potenziale della SF-26.

Leclerc ha individuato anche un progresso personale: “Nelle ultime due o tre gare credo di aver trovato qualcosa di importante nel mio modo di guidare e nella combinazione tra stile di guida e assetto. Mi sento molto più a mio agio con la macchina. Spero che questo possa tradursi presto in una vittoria”.

Vasseur ha confermato la sensazione di una squadra entrata in una fase positiva. “Per la terza o quarta gara consecutiva siamo tra quelli che raccolgono più punti. Siamo sulla strada giusta. Non è soltanto una questione di aggiornamenti, ma di assetto, gestione delle gomme e capacità di mettere insieme tutti gli elementi durante il weekend”.

Il risultato di Austin rafforza la seconda posizione Ferrari nel mondiale costruttori, mentre Leclerc e Hamilton restano entrambi coinvolti nella lotta per la piazza d'onore nella classifica piloti. Un bilancio importante, soprattutto considerando quanto siano ravvicinati i valori tra le squadre alle spalle di Antonelli.

Resta il rimpianto per una qualifica che ha impedito alla Ferrari di giocarsi la gara partendo da una posizione più favorevole. Ma resta anche una certezza: ad Austin la Scuderia non ha dovuto cercare spiegazioni per una mancanza di competitività. Ha dovuto spiegare perché, pur avendo una macchina veloce, non sia riuscita a trasformare tutto il suo potenziale nel risultato massimo. Una differenza sostanziale rispetto a molti altri weekend della stagione. E probabilmente il segnale più incoraggiante in vista delle prossime gare.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



30 min



F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi





F1 | McLaren, quarta fila ad Austin. Norris: "La macchina più difficile che abbia mai guidato"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



22 h



F1 | McLaren, quarta fila ad Austin. Norris: "La macchina più difficile che abbia mai guidato"





F1 | Antonelli, pole da campione ad Austin: la zampata che riaccende le ambizioni Mercedes



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



23 h



F1 | Antonelli, pole da campione ad Austin: la zampata che riaccende le ambizioni Mercedes

More from

Lewis Hamilton





F1 | Hamilton 4°: “Abbiamo sbagliato il setup dell’ala, senza sarei stato in lotta. Ma ci sono aspetti positivi”



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



8 h



F1 | Hamilton 4°: “Abbiamo sbagliato il setup dell’ala, senza sarei stato in lotta. Ma ci sono aspetti positivi”





F1 | Ferrari, il mistero della Q3: Leclerc perde il passo, Hamilton accusa la power unit



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



23 h



F1 | Ferrari, il mistero della Q3: Leclerc perde il passo, Hamilton accusa la power unit





F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



1 g



F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”

More from

Ferrari





F1 | Leclerc: "Stiamo facendo passi avanti: spero che entro fine anno vinceremo uno, due, tre o cinque GP"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



9 h



F1 | Leclerc: "Stiamo facendo passi avanti: spero che entro fine anno vinceremo uno, due, tre o cinque GP"





F1 | Vasseur: "Era difficile pensare di fare un lavoro migliore. Ci riproveremo la prossima settimana"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



9 h



F1 | Vasseur: "Era difficile pensare di fare un lavoro migliore. Ci riproveremo la prossima settimana"





F1 | Leclerc deluso: "Ancora problemi nel Q3, mi fa arrabbiare. Così guidiamo sul filo del rasoio"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



1 g



F1 | Leclerc deluso: "Ancora problemi nel Q3, mi fa arrabbiare. Così guidiamo sul filo del rasoio"

Ultime notizie





F1 | Ferrari, ad Austin una vittoria sfuggita in qualifica: Leclerc secondo, ma resta il rimpianto



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



8 min



F1 | Ferrari, ad Austin una vittoria sfuggita in qualifica: Leclerc secondo, ma resta il rimpianto





F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



30 min



F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi





F1 | Hamilton 4°: “Abbiamo sbagliato il setup dell’ala, senza sarei stato in lotta. Ma ci sono aspetti positivi”



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



8 h



F1 | Hamilton 4°: “Abbiamo sbagliato il setup dell’ala, senza sarei stato in lotta. Ma ci sono aspetti positivi”





F1 | Leclerc: "Stiamo facendo passi avanti: spero che entro fine anno vinceremo uno, due, tre o cinque GP"



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



9 h



F1 | Leclerc: "Stiamo facendo passi avanti: spero che entro fine anno vinceremo uno, due, tre o cinque GP"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti