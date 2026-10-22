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F1 | Ferrari: ad Austin una livrea ai raggi X per raccontare come nasce una monoposto
In Texas Ferrari sfoggerà una livrea speciale sviluppata con HP che porta in superficie schizzi, disegni tecnici e riferimenti progettuali che normalmente restano sotto la carrozzeria. Un omaggio al lavoro di designer e ingegneri, raccontando il percorso che trasforma un'idea in una monoposto di Formula 1.
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato: 22 ott 2026, 07:43
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Livrea speciale Ferrari per Austin
Foto di: Ferrari
In occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, Ferrari scenderà in pista con una livrea speciale sviluppata insieme allo sponsor HP. Non si tratta di una veste che celebra un anniversario o un risultato sportivo ottenuto negli USA, bensì va alle radici, ossia il processo creativo e tecnico che porta alla nascita di una monoposto di Formula 1.
L'iniziativa ruota attorno a un concetto semplice: ogni Ferrari nasce prima su un foglio bianco, che nel frattempo è diventato virtuale, che in galleria del vento. Per questo motivo le SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton mostreranno sopra il cofano motore e attorno all'abitacolo elementi grafici ispirati ai disegni preparatori, agli schizzi concettuali e ai documenti tecnici che accompagnano le prime fasi dello sviluppo di una monoposto.
L'obiettivo è rendere visibile ciò che normalmente rimane nascosto sotto la carrozzeria, come una sorta di visione ai raggi X per dare un collegamento tra ciò che vedono gli ingegneri durante lo sviluppo e ciò che notano i tifosi in pista. Modelli tridimensionali, linee progettuali e riferimenti grafici che appartengono al lavoro quotidiano di designer e ingegneri sono stati trasformati in parte integrante della livrea.
Livrea speciale Ferrari per Austin
Ad esempio, sul cofano motore si può vedere uno schema che riprende la configurazione del cambio e del motore (seppur non recentissimo) con tutta la parte ibrida associata, che si estende poi con tutti gli altri elementi attorno all'abitacolo, di fatto in tutte le zone bianche della livrea.
"Questa livrea celebra il percorso che porta da un'idea alla realtà. Ogni Ferrari nasce dalla creatività, dagli schizzi e dalle competenze ingegneristiche molto prima di arrivare in pista. Grazie alla collaborazione con HP, siamo riusciti a dare forma visiva a questo processo e a raccontare una storia che mette in luce l'artigianalità e l'innovazione che si nascondono dietro ogni prestazione", ha spiegato Silvia Cavallaro, Head of Color and Trim di Ferrari.
"Le sfide nello sviluppo della livrea speciale per Austin sono state numerose e hanno coinvolto sia l'aspetto creativo sia quello tecnico. Da un lato è stato necessario trasformare il concept sviluppato insieme a Ferrari Design Studio in una soluzione concretamente applicabile, adattandola alle complesse geometrie e ai requisiti aerodinamici della vettura. Dall'altro abbiamo collaborato con HP per introdurre tecnologie di stampa innovative, mai utilizzate prima in questa specifica applicazione".
Livrea speciale Ferrari per Austin
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